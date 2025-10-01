Identifican al hombre acusado de violar y lanzar desde un cuarto piso a una menor en Pantoja

El vocero Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, reveló este miércoles la identidad del hombre que presuntamente secuestró, violó y lanzó desde un cuarto piso a una adolescente de 15 años, en un hecho ocurrido en la calle La Isabela, del sector Pantoja, en el municipio Santo Domingo Oeste.

Se trata de Jacinto Jesús López Terrero, de 33 años, a quien agentes de la institución del orden buscan de manera activa para que responda ante la justicia por los cargos que se le atribuyen.

«Queremos exhortarle a que se entregue por la vía que entienda conveniente para responder por estos hechos», pronunció Pesqueira.

De acuerdo con los reportes preliminares, la menor —cuya identidad se reserva por motivos legales— sufrió traumas severos al caer al pavimento.

La adolescente recibe atenciones médicas en un centro de salud, mientras las autoridades profundizan las investigaciones del caso.

