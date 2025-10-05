Identifican a los presuntos responsables del tiroteo a ‘Anyelo Millones’ en Bella Vista

DICRIM los señala como presuntos autores del ataque armado contra Starling Noboa (a) “Anyelo Millones”, ocurrido el pasado 22 de septiembre.

La Policía Nacional, a través del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos Contra la Persona (Homicidios), informó que fueron identificados y se mantienen activamente buscados tres hombres señalados como presuntos autores del atentado a tiros perpetrado contra Starling Noboa Ysabel, alias “Anyelo Millones” y/o “Chocho”, hecho ocurrido el pasado 22 de septiembre en el sector Bella Vista, del Distrito Nacional.

Los prófugos son Rurzon Enrique Gutiérrez Jiménez (a) “Rurzon”, de 52 años; Eliu Nehemías Virella Benjamín (a) “Eliu”, de 44; y Jordan Manuel Melo Peguero (a) “Jordan”, de 32.

Cada uno de los antes mencionados son calificados como altamente peligrosos y señalados como autores materiales del ataque armado contra Noboa Ysabel, quien se desplazaba en una yipeta Mercedes Benz G-63 AMG cuando fue tiroteado por desconocidos a bordo de una jeepeta Honda CRV, en la avenida Núñez de Cáceres esquina Camila Henríquez.

Los tres prófugos cuentan con órdenes judiciales de arresto: No. 0263-SEPTIEMBRE-2025, contra Rurzon Enrique Gutiérrez Jiménez (a) Rurzon; No. 0264-SEPTIEMBRE-2025, contra Eliu Nehemías Virella Benjamín (a) Eliu; No. 0265-SEPTIEMBRE-2025, contra Jordan Manuel Melo Peguero (a) Jordan.

Durante las pesquisas, la Policía Nacional y el Ministerio Público ocuparon un fusil marca American Spirit calibre 5.56mm, con 44 cápsulas, dos vehículos (una Mercedes Benz y una Honda CRV) y un celular, los cuales se encuentran bajo custodia policial como parte del proceso investigativo.

La institución del orden exhorta a estos tres individuos a entregarse por la vía que consideren más conveniente, para responder ante la justicia por los hechos que se les imputan.

Asimismo, solicita la colaboración de la ciudadanía para ofrecer cualquier información que ayude a su localización, comunicándose a los teléfonos (809) 682-2151, extensiones 2435, 2437 y 2441, o a la flota directa 809-613-1501.

La Dirección Central de Investigación (DICRIM) continúa con las labores de búsqueda y seguimiento hasta dar con el paradero de los prófugos, en cumplimiento de las órdenes judiciales emitidas por las autoridades competentes.