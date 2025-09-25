Identifican victima mortal por el colapso del puente en Monte Plata

Las autoridades extrajeron el cuerpo de un fallecido durante el colapso del puente sobre el río Ozama, que conecta al municipio de Yamasá con el distrito municipal de Don Juan, en Monte Plata.

La víctima del derrumbe del puente ha sido identificada como Pablo Guzmán. Al momento del colapso, Guzmán era el único ocupante de un camión cargado de arena que cruzaba la estructura.

Su partida ha causado gran pesar entre familiares, amigos y comunitarios que lo describen como un hombre trabajador y querido en la zona.

Comunidades incomunicadas

Por otro lado, el desplome de la estructura dejó la vía incomunicada para varias comunidades de la zona y generado preocupación entre los residentes que dependen de este paso para movilizarse hacia distintos puntos de la provincia.

Las autoridades se presentaron al área para realizar el levantamiento correspondiente y evaluar los daños ocasionados por el derrumbe.