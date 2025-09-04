IDOPPRIL ofrece apoyo a familiares afectados por accidente de Telesistema 11

Doctor Agustín Burgos informa lesionados tendrán cobertura total de los servicios de salud.

Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) indicó que brindará asistencia a los trabajadores afectados en el accidente de tránsito donde resultó muerto un chofer que laboraba para Telesistema Canal 11, así como a los familiares de éste.

La víctima mortal es Aneudy García, un conductor de la referida planta televisora, quién falleció en el suceso donde otros dos resultaron heridos -estos últimos permanecen estables-. García pereció mientras conducía a varios de los ahora heridos a sus hogares.

En este orden, el IDOPPRIL ofrecerá cobertura total a los afiliados en el siniestro ocurrido la madrugada de este jueves en la avenida Sabana Larga, esquina Octavio Mejía Ricart, del ensanche Ozama, en Santo Domingo Este.

El director ejecutivo del órgano asegurador, doctor Agustín Burgos, instruyó a través del equipo de investigación realizar un levantamiento de los trabajadores involucrados en el hecho para que reciban todos los beneficios consignados en la Ley 397-19, que crea al IDOPPRIL.

El funcionario recordó que cuentan con la oficina recién inaugurada próxima a donde ocurrió el hecho, en la Plaza Ozama. Esta se ubica en la avenida Sabana Larga, esquina José Cabrera, frente a la Clínica La Altagracia, en el citado municipio. Precisó que allí los afectados o sus familiares pueden hacer sus reportes o a través del portal web institucional www.idoppril.gob.do.

«Con inmensa tristeza, hemos presenciado este trágico accidente. Cientos de ciudadanos se desplazan a diario por esa vía para realizar sus labores habituales. Hemos ordenado que los médicos investigadores agilicen todas las indagatorias y brinden las atenciones sanitarias y beneficios correspondientes», enfatizó Burgos.

El director del IDOPPRIL, expresó sus condolencias a los familiares del afiliado fenecido en el aparatoso suceso de tránsito.

