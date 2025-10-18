IDOPPRIL y Cámara de Comercio La Vega desarrollan 1er. Congreso provincial sobre Riesgos Laborales⁣

El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) y la Cámara de Comercio y Producción de de La Vega realizaron el Primer Congreso Provincial de Prevención de Riesgos Laborales, un espacio para compartir informaciones relevantes sobre este tema.⁣

⁣

En la inauguración, el director ejecutivo del IDOPPRIL, Agustín Burgos, expresó que, tras la promulgación de la Ley 397-19, que crea esa institución, se establecieron nuevas atribuciones para la misma.⁣

⁣

El funcionario detalló que estas tratan sobre la promoción, prevención y control de los riesgos laborales, especialmente, en los numerales tres y cuatro de su artículo cinco.

“Asimismo, contemplan el fomento del estudio, conocimiento y atención integral de la salud de los trabajadores”, agregó.⁣

⁣

Burgos también manifestó que, al asumir la Dirección Ejecutiva de la entidad aseguradora, tomó en cuenta dichos numerales.

“De inmediato, importantizamos la implementación del Sistema de Gestión de Prevención para ayudar a las empresas a mejorar la productividad, garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y generar un ambiente de trabajo positivo”, prosiguió.

Añadió que con ello se reducen eficazmente los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.⁣

⁣

Afirmó que han eficientizado la administración y cobertura del daño corporal a los trabajadores.⁣

⁣⁣

El responsable del Seguro de Riesgos Laborales (SRL) citó la participación de todos los interesados en la creación de un entorno productivo seguro y saludable, mediante un sistema de derechos, responsabilidades y deberes bien definidos.⁣

⁣

Finalmente, especificó que fue mejorado el Plan de Capacitación y Realización de Actividades Educativas para Promover el Fomento de una Cultura de Prevención. Mediante este, se promocionan espacios de trabajo saludables, con acciones de sensibilización, educación e información.⁣

⁣

El evento contó con la participación del ministro de Trabajo, Eddy Olivares quien resaltó la importancia del papel del IDOPPRIL ante el derecho de la clase laboral.

«A trabajar en un entorno seguro, con salud» enfatizó.⁣

⁣

«Quiero felicitar al IDOPPRIL y al doctor Burgos por esta iniciativa, que se extienda por todo el territorio nacional, mientras nosotros también vamos a las empresas a orientarlos sobre el cumplimiento de la seguridad y la salud en el trabajo», resaltó Olivares. ⁣

⁣

Con el lema «Más prevención, menos accidentes; la prevención, un compromiso de todos», la actividad se desarrolló en el salón Giovanni Bloise, del edificio empresarial Alaver, La Vega.⁣

⁣

Este congreso también tuvo la participación de Eduardo Sanz Lovatón, director general de Aduanas. Destacó la relevancia de las relaciones laborales armoniosas en el ámbito productivo y del rol del IDOPPRIL en ese sentido. ⁣

⁣

«Esta es una institución fundamental para el desarrollo del país, porque una jornada laboral que bien administra sus riesgos va a ahorrar costos, será más eficiente, va a permitir que el capital humano de esa sociedad pueda impulsar los cambios necesarios y pueda administrar las innovaciones inevitables», declaró. ⁣

⁣

Al pronunciarse durante el acto inaugural, Olivares y Sanz Lovatón destacaron los esfuerzos del presidente Luis Abinader en procura de la paz laboral y el aumento de salarios en el país, de común acuerdo con los centros patronales y sindicales. ⁣

⁣

A la actividad asistieron, además: Odil Morilla, presidente de la Cámara de Comercio de La Vega; César Dargam, vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), y Luisa de la Mota, gobernadora de esta provincia.⁣

⁣

Igualmente, Amparo Custodio y Amado Gómez, alcaldesa y vicealcalde municipales de La Vega, respectivamente; Ramón Rogelio Genao, senador de esta provincia; José Francisco Deschamps, vicepresidente ejecutivo de la Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (Alaver), representantes del Consejo Directivo del IDOPPRIL, entre otros.