Iglesia niega haber prohibido a feligreses hablar con la prensa sobre Ana Josefa García

La Iglesia de Dios Monte Moriah, donde se congregaba Ana Josefa García Cuello, negó este lunes haber prohibido a sus miembros hablar con la prensa sobre «el infausto y trágico suceso» que supuestamente cometió la médico militar.

El pastor de la congregación, Wilson Polanco, a través de un comunicado al que la redacción de Hoy Digital tuvo acceso, explicó que, «en medio del dolor y la crisis», los feligreses fueron aconsejados a no dar declaraciones durante la conmoción del evento y mientras se mantenían las investigaciones e interrogatorios.

«Nuestro equipo eclesial aconsejó designar una vocería para no confundir con informaciones irrelevantes, y así no dañar el proceso de investigación, y también darnos un respiro para poder procesar lo que aún no entendemos», dijo Polanco.

«Los recursos humanos de nuestra membresía, integrados por líderes y profesionales de servicio social, derecho y periodismo, y otras competencias más, articulamos un plan de atención en crisis, que incluía brindar acompañamiento a la familia y a todos los dolientes, incluida la iglesia, preparar un comunicado de prensa y atender la conmoción en los miembros de la iglesia. La dimensión de esta conmoción no puede superarse en un día. Este tipo de intervención necesita un proceso que tomará su tiempo, asunto que medios de comunicación y de masas difícilmente pudieran ofrecernos en este momento», agregó el religioso.

Añadió que el hecho ha sido una experiencia tan traumática que ha dejado a un gran número de fieles con alteraciones del sueño, del apetito y pensamientos difíciles de manejar.

«El trauma, la conmoción y el dolor aún no han desaparecido, pero estoy seguro de que nos enseñará a todos: al estado, a la sociedad, a las iglesias cristianas, a las instituciones de salud mental, entre otras más», afirma Wilson Polanco en el documento.

«Con todo ese cuadro, seguimos confiados en Dios, que nuestra iglesia saldrá mucho más fortalecida de este momento. No renunciaremos al deber con la comunidad, pues nuestros aportes son mayores que los que ciertos sectores pueden valorar y reconocer», pronunció.

Asimismo, agradeció a todas las personas que les han extendido «su diestra de compañerismo a través de diversas formas y medios».

«El infausto y trágico suceso ha afectado duramente no solo a una de nuestras familias en el sector de Los Trinitarios II, sino también a toda la feligresía de la Iglesia de Dios Monte Moriah, a la cual pertenecen tanto la oficial médica y catedrática Ana Josefa García como su esposo e hijos», señaló el pastor.

