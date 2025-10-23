IGLOBAL celebra su XII Graduación Ordinaria: conoce todos los detalles

El Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL) celebró este martes su Duodécima Graduación Ordinaria en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, con la investidura de 236 nuevos egresados de programas de maestría nacionales e internacionales, reafirmando su misión institucional de formar líderes capaces de transformar su entorno a través del conocimiento, la innovación y una postura ética ante la vida.

Durante la ceremonia, la rectora del IGLOBAL, Dra. Josefina Pimentel, expresó que este acto no solo simboliza el cierre exitoso de una etapa académica, sino también “la rúbrica de un compromiso solemne: formar profesionales con una visión global, una actitud crítica ante la realidad social y una postura ética ante la vida, capaces de incidir con rigor y liderazgo en el desarrollo de la nación dominicana”.

Los programas impartidos por el IGLOBAL se desarrollan bajo esquemas de doble titulación internacional, en colaboración con prestigiosas universidades europeas como el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Marañón (IUIOM), adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alicante y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP); así como en colaboración académica con la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Entre los títulos conferidos figuran las maestrías en Alta Dirección Pública Estratégica, Derecho de la Administración del Estado, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Evaluación y Gestión de la Calidad en Educación, Neuropsicología y Educación, Didáctica de la Lengua Española para la Educación Primaria y Archivística y Gestión de Documentos, este último impartido conjuntamente con el Archivo General de la Nación.

El acto contó con la participación especial de la Dra. Estrella Nicolás de Benito, Doctora en Filología por la Universidad Complutense de Madrid y Directora de Programas Internacionales de la Fundación Ortega-Marañón, quien tuvo a su cargo las palabras centrales, reforzando los lazos de cooperación entre ambas instituciones y el compromiso con una educación superior de calidad y alcance global.

La rectora Pimentel destacó también el papel trascendente del IGLOBAL en el fortalecimiento institucional y en la modernización del Estado dominicano, afirmando que “la excelencia académica no es un ideal inalcanzable, sino una práctica que se construye día a día, con esfuerzo, pasión y sentido de propósito”.

En sus palabras finales, exhortó a los graduandos a mantener vivo el compromiso ético y la búsqueda del conocimiento:

“Les invito a no conformarse con respuestas fáciles, a defender el rigor de los datos y las evidencias que proporciona el estudio y la investigación, y sobre todo, a practicar la humildad que distingue a las personas sabias.”

La ceremonia estuvo presidida por el Dr. Leonel Fernández Reyna, presidente del Consejo de Regencia del IGLOBAL y de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE); el Dr. Marco Herrera Beato, director ejecutivo de FUNGLODE; la Dra. Estrella Nicolás de Benito; el Lic. Rafael Espinal, director administrativo y financiero del INAFOCAM; y miembros del Consejo de Regencia del IGLOBAL.

Con esta duodécima promoción, el IGLOBAL reafirma su compromiso con la formación de profesionales de alto nivel, promotores del desarrollo sostenible y la transformación social desde una perspectiva científica, ética e inclusiva, consolidándose como una de las instituciones de educación superior más innovadoras y de mayor proyección internacional de la República Dominicana.