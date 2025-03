La igualdad de género es uno de los fundamentos esenciales para la construcción de un mundo pacífico, próspero y sostenible. Este derecho humano, históricamente reclamado por las mujeres, también ha encontrado eco en voces masculinas que lo consideran clave para alcanzar la igualdad de oportunidades, deberes y derechos para todos.

Uno de estos defensores es el exprocurador general de la República Dominicana y exsenador, Francisco Domínguez Brito, quien define la igualdad de género como la ausencia total de discriminación y el pleno respeto en la relación hombre-mujer.

«Creo mucho en el respeto a la no discriminación. Siento que a través de la historia, la humanidad ha vivido situaciones donde, por el hecho de una nacionalidad, del sexo, de cualquier otro aspecto de la vida, alguien se cree superior al otro, y no me parece justo», expresó Domínguez Brito durante una conversación con periodistas de Hoy Digital.

El también abogado plantea que el gran reto de las autoridades dominicanas para erradicar la desigualdad es desarrollar políticas públicas fundamentadas en la educación.

«La principal política pública tiene que ser a través de la educación. Tal vez hay una generación que podrá mejorar, pero no es crear un hombre o una mujer nueva con valores que rompan esquemas, que verdaderamente entiendan el sentido del respeto y de igualdad en el más amplio sentido de la palabra, sino formar desde pequeños en el hogar, en la escuela, en la universidad cuando llegue, en el barrio, en cada uno de los estamentos que puedan existir en la comunidad», explicó el exfuncionario, al tiempo de precisar que superar estos estereotipos no es tan fácil.

Francisco Domínguez Brito, exprocurador general de la República Dominicana, habla a favor de la igualdad de género

A Domínguez Brito se suma Miguel Ceara Hatton, quien, durante su gestión como ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, destacó la importancia de la igualdad de género y la inclusión como factores esenciales en la lucha contra el cambio climático.

“La lucha contra el cambio climático no solo requiere una respuesta ambiental, sino también una transformación integral que reconozca la importancia de la igualdad de género y la inclusión en la construcción de un futuro más sostenible y justo”, pronunció Ceara Hatton en noviembre del 2023 al participar en la conformación de la Mesa Interinstitucional de Género y Cambio Climático.

Miguel Ceara Hatton, exministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales

De igual forma, Antonio Peña Mirabal ha alzado su voz a favor de la equidad de género. Su convicción por este derecho lo llevó a que, en mayo de 2019, en su calidad de ministro de Educación, emitiera la Orden Departamental 33-2019.

Este mandato, que luego fue derogado en 2022, declaraba como prioridad el diseño y establecimiento de la política de género en el sistema educativo preuniversitario, es decir, en los niveles de educación secundaria, para promover herramientas pedagógicas a favor de esta ideología, con la finalidad de «deconstruir» los estereotipos de género que afectan al país.

“Trazar las pautas para contribuir con el proceso de desconstrucción de los estereotipos de género que permean la sociedad dominicana en todos los niveles y estratos, y de lo cual no escapa el sistema educativo y sus diferentes actores”, establecía el documento, que estaba basado en el artículo 39, numeral 4, del Derecho a la Igualdad de la Constitución Dominicana.

Antonio Peña Mirabal, exministro de Educación

Por su parte, Max Puig, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, ha subrayado en múltiples ocasiones la necesidad de una transformación social que reconozca la importancia de la igualdad de género.

Puig, además, ha abogado por la aplicación de medidas de discriminación positiva para favorecer la inclusión de las mujeres en todos los sectores, con el objetivo de lograr una sociedad más justa y equitativa.

La igualdad de género es importante en todas las sociedades

En ese sentido, este medio consultó a la antropóloga social e investigadora especializada en estudios etnográficos y cualitativos, Tahira Vargas, quien afirmó que la igualdad de género es fundamental en todas las sociedades y que, cuando se logre en la República Dominicana, se alcanzará la no exclusión.

«En la sociedad dominicana, en el momento que logremos una igualdad de género, que no existe, podremos lograr que exista el mismo tratamiento para toda la persona, que no haya exclusión, que no exista el que unas personas sí puedan tener oportunidades de trabajo, de educación, de empleo, de recreación, y otras no, como existe actualmente. Que no exista discriminación por género, y eso favorece notablemente a la armonía social… Favorece a que se disminuya la violencia y a que disminuyan los conflictos en la cotidianidad, basados en la discriminación por género», afirmó la esperta.

Vargas lamentó que, según sus palabras, aún existan muchos grupos vulnerables en las políticas públicas debido a su condición de género, como es el caso de las mujeres jefas de hogar.

«Por ejemplo, muchas veces están excluidas de muchas políticas del Estado, que no tienen una propiedad de la tierra o porque no tienen una propiedad de la vivienda o porque no tienen las condiciones socioeconómicas, entonces eso genera una exclusión de políticas del Estado», declaró la también profesora.

La socióloga Tahira Vargas

Continuó: «La mujer tiene muy poca participación en las decisiones que se toman desde el Estado dominicano. Además, no solamente es la mujer físicamente participar en la toma de decisiones, sino que las decisiones que se toman se basen en relaciones igualitarias de género, y eso no se da en nuestro país. Las mujeres son agredidas sexualmente, socialmente, laboralmente en las instituciones del Estado y en los centros educativos… todo eso pasa desapercibido y se invisibiliza. Las mujeres andamos con miedo en la sociedad dominicana, porque no hay seguridad ni protección para las mujeres».

Además, Tahira Vargas sostuvo que la prevención de la violencia de género en el territorio nacional aún está en una etapa incipiente y que debe integrarse de manera efectiva en el sistema educativo y en todas las instituciones del Estado.

«Lo que es la prevención de la violencia de género todavía está en pañales, y esa prevención debe estar en el sistema educativo y en todas las instituciones del Estado», pronunció la antropóloga social.

