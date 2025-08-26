iImparable! RD venció 74-70 a Nicaragua

En una jugada de fantasía, el dominicano Andrés Feliz esconde la bola en medio de dos defensores de Nicaragua en una acción en el tercer período, anoche

La Selección Nacional de Baloncesto mantuvo anoche su invicto en el Torneo AmeriCup 2025, tras derrotar de manera convincentes 74 por 70 a los anfitriones de Nicaragua, en el choque celebrado en el Polideportivo Alexis Argueyo, en Nicaragua.

Los dominicanos, con ese triunfo, terminaron con marca de tres ganados sin fracasos, dominando así el grupo C, de la competencia con 3-0.

El ataque ofensivo de los ganadores fue guiado por el canastero Angel Núñez, quien encestó 17 puntos y aportó ocho rebotes.

Joel Soriano marcó 16 tantos, con ocho rebotes. El armador Joan Montero se fue con 11 puntos y ocho asistencias, Andresito Feliz anotó nueve tantos y Víctor Liz aportó siete unidades en el partido.

En el primer tiempo, Nicaragua salió jugando buen baloncesto y se fue delante en el marcador, gracias a buenos canastos de Norchad Omier, quien terminó el choque con 21 puntos.

El primer tiempo finalizó con ventaja para la República Dominicana con marcador de 37-32.

En ocasiones, Nicaragua hacia amagos de que iba a rebasar a los quiqueyanos, éstos siempre se reponían de las embestidadas.

JOSÉ CÁCERES

JOSÉ CÁCERES

