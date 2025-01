New Orleans. EFE.

La tormenta invernal que azotó el sur de Estados Unidos esta semana rompió récords históricos, dejando acumulaciones de nieve sin precedentes en estados como Texas, Luisiana, Alabama y Florida. Según Fox News, la ciudad de Milton, en el Panhandle de Florida, registró 22.3 centímetros de nieve, la mayor cantidad jamás documentada en el estado, superando ampliamente el récord anterior de 10.2 cm en 1954. La tormenta también provocó el cierre de aeropuertos, carreteras y escuelas, mientras que temperaturas bajo cero amenazan con mantener el hielo en las calles por varios días.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) confirmó que la tormenta alcanzó niveles sin precedentes en Florida, un estado conocido por su clima cálido. Fox Weather informó que la nevada cubrió ciudades como Pensacola, Tallahassee y Jacksonville, con acumulaciones que oscilaron entre 5 y 20 cm. La tormenta también afectó al estado vecino Georgia, donde se reportaron hasta 20 cm de nieve en algunos sectores.

El meteorólogo Dave Osterberg, de FOX 13, declaró: “No hemos visto nevadas de este nivel en el sur desde 1895″. La situación tomó por sorpresa a muchos residentes, pues Florida no está equipada con quitanieves ni infraestructura para lidiar con tormentas de este tipo.

Caos en aeropuertos y carreteras

Más de 2.300 vuelos fueron cancelados debido a las intensas nevadas. (REUTERS/Arathy Somasekhar)

El impacto de la tormenta no tardó en sentirse en la infraestructura del estado. Según The Associated Press (AP), los aeropuertos de Tallahassee y Jacksonville suspendieron todos los vuelos el martes, con planes de reanudar operaciones el miércoles al mediodía. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia, movilizando equipos para atender las carreteras cubiertas de hielo. “Estamos movilizando quitanieves en Florida, algo impensable”, dijo DeSantis en una conferencia de prensa.

Uno de los puntos más afectados fue la Interestatal 10 (I-10), donde un tramo de 112 km entre Pensacola y la frontera con Alabama tuvo que ser cerrado debido a la acumulación de nieve y hielo, reportó Fox News. Además, numerosos accidentes viales se registraron en la madrugada del miércoles debido a las peligrosas condiciones del pavimento.

Florida no fue el único estado afectado. De acuerdo con The Washington Post, la tormenta cubrió de nieve ciudades en Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama y las Carolinas, con acumulaciones récord en varias localidades. En Nueva Orleans, la nevada superó los 20 cm, superando el récord anterior de 6.8 cm, registrado el 31 de diciembre de 1963.

En Mobile, Alabama, la tormenta dejó 13.7 cm de nieve, rompiendo el récord de 12.7 cm de 1881. En la ciudad de Camilla, Georgia, se registraron 20 cm, una cifra histórica para la región, segúnThe Washington Post. La tormenta invernal dejó hasta 15.2 centímetros de nieve en Texas. Las mayores acumulaciones se registraron en La Porte, Pine Forest y Vidor, con 15.2 cm cada una. Además, en la región de Houston se reportaron hasta 10 cm, según el NWS.

Las autoridades de varios estados cerraron carreteras y suspendieron clases en colegios y universidades. Según AP, más de 2,300 vuelos fueron cancelados el martes en todo EE.UU., afectando especialmente a aeropuertos en Houston, Nueva Orleans y Atlanta.

Un fenómeno meteorológico excepcional

La nieve cubrió Galveston, Texas, la mañana del 21 de enero de 2025. (Michael Grimes/409 Dronegraphy via AP)

El origen de la tormenta se debe a una combinación de factores poco comunes. Según The Washington Post, una masa de aire ártico descendió desde el territorio de Yukón, en Canadá, hasta el Golfo de México, encontrándose con altos niveles de humedad en la región. Esta inusual combinación generó condiciones favorables para la formación de nieve en estados donde rara vez se registran temperaturas lo suficientemente bajas para ello. Los expertos destacan que este tipo de eventos son extremadamente raros en el sureste de EE.UU. “La combinación de aire polar extremo y humedad del Golfo ha generado una tormenta inusual”, explicó el NWS.

El frío extremo persistirá en los próximos días. Según Fox News, en el norte de Florida se esperan temperaturas mínimas de hasta -5 °C, lo que significa que el hielo en las carreteras podría durar varios días. En Nueva Orleans, la temperatura descendió hasta -16 °C, el valor más bajo registrado desde 1893, informó The Washington Post.

El NWS advirtió sobre un ciclo de deshielo y recongelación que podría extenderse hasta el fin de semana, incrementando el riesgo de accidentes viales y cortes de electricidad. Sin embargo, las temperaturas comenzarán a recuperarse gradualmente a partir del sábado, con máximas cercanas a 20 °C en algunas zonas del sur.