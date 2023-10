Impacta dominicanos en NYC inmigrantes con niños solo podrán permanecer 60 días en albergue

Nueva York. Ante el extremo frío que se aproxima a esta ciudad y áreas adyacentes, dominicanos en el Alto Manhattan y El Bronx manifiestan sentirse impactados con la notificación de las autoridades neoyorkinas a las familias inmigrantes con niños, de que solo pueden permanecer 60 días en los albergues y deben buscar una vivienda alternativa.

Los quisqueyanos, no queriendo ser fotografiados, se identificaron como Wilson Pérez, María Mena, Josefina de López, Nancy del Orbe, Manuel Torres, Andrés Ruíz, Miguelina Santos y Julio Báez, entre otros; dijeron que como padres de familia esa situación les preocupa, porque solo pensar estar en esas condiciones con hijos es impactante y lamentable.

»Reconocemos que la ciudad no tiene espacio, dinero, ni puede hacer más de lo que ha hecho por los inmigrantes, y ante esa situación, los oficiales electos del estado deben solicitar a unísono, una y otra vez, la urgente ayuda federal, hacer más presión al gobierno federal«, puntualizaron.

Por su parte, el alcalde Eric Adams sostiene que la situación obedece a que no cuenta con espacio para los miles de personas que siguen llegando desde la frontera, y que había limitado a 30 días la estadía de adultos solteros, y por eso no había tomado una decisión similar con estas familias para no afectar a los niños.

La medida surge en momentos en que se han reanudado los cruces de inmigrantes en la frontera con México y Texas, y haya aumentado el envío de autobuses, lo que resulta en «un aumento insostenible» de inmigrantes, sostiene el ejecutivo municipal.

Indicó que en los pasados 17 meses han llegado más de 126.700 solicitantes de asilo, aunque recientemente se ha registrado un gran número de africanos- con un promedio de 600 personas por día.

Adams sostiene que unos 64.100 inmigrantes todavía están bajo el cuidado de la ciudad, a los que se suman los neoyorquinos sin techo, a quienes se provee de tres comidas diarias, alojamiento, servicios médicos y educación gratuita para los más de 20.000 niños.

Esta situación ha llevado a la ciudad abrir 210 locales para albergues, incluidos varios hoteles, y 17 centros de ayuda humanitaria.

Además de que el Floyd Bennett Field, un antiguo aeródromo en desuso en Brooklyn que gestiona el gobierno federal, con capacidad para unas 2.500 personas, abrirá en las próximas semanas para atender a familias con niños.

Lee más: RD no incluirá inmigrantes indocumentados en primera etapa de vacunación