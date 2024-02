Impactantes fotos de los devastadores incendios Chile

El número de víctimas mortales de los devastadores incendios registrados en la región chilena de Valparaíso, a 100 kilómetros al oeste de Santiago, se eleva por ahora a 123, de las cuales solo 33 han sido identificadas, informó el Servicio Médico Legal (SML).

La cadena de incendios comenzó el viernes en el parque nacional del Lago Peñuelas y rápidamente se extendió hasta las localidades de la costa a causa del viento y las temperaturas extremas.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el origen serían cuatro focos y los indicios sugieren que no sólo fueron provocados, si no planificados, aunque de momento no se han practicado detenciones.

A continuación, te mostramos imágenes del fuego:

Con información de EFE

fuente de fotos: AP y EFE

