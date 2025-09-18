Impactantes imágenes de la última operación del MP y la DNCD: fotos y videos revelados  

Impactantes imágenes de la última operación del MP y la DNCD: fotos y videos revelados  

El Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ejecutó un amplio operativo simultáneo en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Baní, que resultó en el arresto de Alfredo Samboy Féliz (Burungo) y Suleica Herrera Geraldo, presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico y lavado de activos. Las autoridades también exhortaron a Argenis Santana Herrera (Argenis Kodigo) a entregarse voluntariamente.

La operación, que movilizó a 21 fiscales y más de 150 agentes, incluyó 15 allanamientos y la incautación de bienes de alto valor, entre ellos:

  • Dos discotecas: Kodigo VIP (Santo Domingo Este) y Flow Room (Distrito Nacional)
  • Dos casas, cuatro apartamentos y una villa
  • Una farmacia, una embarcación de recreo, cinco Jet Skis y vehículos de alta gama
  • Armas de fuego, un dron, un teléfono satelital, dinero en efectivo en pesos y dólares
  • Equipos electrónicos, celulares, prendas y documentos relacionados con la investigación
Imágenes del operativo muestran el despliegue de agentes, los bienes incautados y los lugares intervenidos.

El Ministerio Público destacó que este golpe a la red criminal fue posible gracias a una labor de inteligencia y seguimiento que se remonta a septiembre de 2024, cuando se incautaron 20 paquetes de cocaína en Villa Mella. Las investigaciones continúan, y se espera que más implicados sean arrestados en los próximos días.

