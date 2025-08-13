¿Cuál ha sido el impacto de la Inteligencia Artificial en las zonas francas?

El presidente del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), Víctor (Ito) Bisonó, reveló este miércoles que los call centers han sido impactado en la demanda de empleados debido al auge de la implementación de la inteligencia artificial.

“La inteligencia artificial ha acomodado algunos softwares, algunos mecanismos de respuesta, y ahí ha bajado un poco la presencia del empleo”, explicó.

El también ministro de Industria y Comercio (MICM) señaló además que en el país “tenemos dos desafíos: recursos humanos y la infraestructura”.

Aprueban 11 nuevas zonas francas y un parque industrial

Mientras que el empresario de sector de Zonas Francas y Logística, Samuel Conde, manifestó que parte de la estrategia que siguen es la “masificación de la capacitación técnica”.

“Crear nuevas carreras y programas en las universidades que sean de dos años, en vez de cuatro”, puntualizó.

Ambos empresarios coinciden en que “No hacemos nada con preparar el recurso humano si no hay parques, si no hay naves, si no hay financiamiento, si no está la inversión para que la gente pueda trabajar dentro de la estructura”.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Zonas francas en República Dominicana : tipos y beneficios para la economía nacional  


