Impiden a 4 funcionarios testificar contra Trump

La Casa Blanca empezó ayer a jugar sus mejores cartas contra la investigación para someter a un juicio político al presidente estadounidense, Donald Trump, al impedir el testimonio de cuatro de sus funcionarios ante los comités de la Cámara Baja que indagan en el caso de Ucrania.

El desafío de la Casa Blanca se interpretó en Washington como el inicio de una probable racha de sequía de nuevos testimonios de cargos oficiales, y como una señal de que los investigadores de la Cámara de Representantes podrían haber tocado techo en su búsqueda de información para abrir un juicio político al mandatario.

La oposición demócrata, que controla la Cámara Baja, criticó a la Casa Blanca por obstruir la comparecencia de los testigos y tachó la maniobra de “obstrucción” del trabajo del Congreso. Pero los demócratas no dieron señales de nerviosismo, porque muchos en el partido creen que ya tienen pruebas más que suficientes para abrir un juicio político contra Trump por haber presionado a Ucrania para que investigara a uno de sus rivales políticos, el ex vicepresidente y aspirante presidencial Joe Biden.

“Estos testigos son significativos, y la Casa Blanca entiende que son significativos. Podemos deducir de la obstrucción de la Casa Blanca que su testimonio podría ser aún más incriminatorio para el presidente”, dijo el presidente del comité de Inteligencia de la Cámara Baja, el demócrata Adam Schiff.

El propio Trump dio órdenes de que no compareciera por lo menos uno de los cuatro funcionarios que habían sido convocados mediante citación judicial, John Eisenberg, según reveló el abogado de éste, William Burck, en un comunicado. Eisenberg es uno de los principales abogados del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de la Casa Blanca, y los investigadores estaban interesados en interrogarlo porque supuestamente recibió varias quejas de funcionarios tras la llamada que Trump mantuvo en julio con el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski.