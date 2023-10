Gómez Mazara se apersonó para armonizar el proceso

El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, se apersonó a uno de los centros de votación que opera en el Club Deportivo Naco la mañana de este domingo, luego de recibir varias denuncias de que se le impedía la entrada a sus delegados durante el proceso de primarias cerradas de dicha entidad política.

Gómez Mazara escucha a uno de sus delegados. Foto: Carlos Alonzo.

«Los delegados dicen que ellos llegaron a las siete de la mañana y le permitieron acreditarse a las once. Yo creo que eso no es elegante. Eso no contribuye a un flujo de actividades efectivas, lo hemos dicho. Estamos contribuyendo siempre con la paz interna. Pero ellos también tienen derecho, los que son humildes, los que son de abajo», aseveró el alto dirigente perremeísta.

Guido Gómez Mazara, mientras conversaba con el encargado del recinto de votaciones. Foto: Carlos Alonzo.

No fue hasta las 11 de la mañana que le permitieron la entrada a los delegados, luego que el Gómez Mazara se apersonara para constatar qué alegaba el encargado de dicho recinto de votaciones, que no quiso ofrecer su nombre, la persona que previamente había negado que se le impidiera la entrada a los representantes del candidato.

Sin embargo, Jorge Antonio Álvarez, uno de los delegados y dirigente de La Yuca del Naco, manifestó que cuando arribaron al club a las 7:00 de la mañana, miembros de la Junta Central Electoral dijeron «esto es del PRM y no pueden pasar la gente de Guido Gómez Mazara».

Luego de la visita de Gómez Mazara el proceso continuó normal. “Ya hice la conversión con los miembros de la Junta Central Electoral que tenían una interpretación incorrecta sobre la resolución, diciendo que yo no podía tener delegados en las mesas. Y eso no es verdad. Lo que dice la resolución es que yo tengo derecho a delegados. Pero nada, que las cosas fluyan correctamente, con tranquilidad», dijo.

Más temprano, el dirigente se mostró confiado en que saldrá victorioso en este proceso electoral. «Los resultados van a ser favorables. Yo no tengo la menor duda de que los compañeros y compañeras van a votar en favor de nosotros», aseguró.