Implicado en caso César el Abusador: “No sé ni siquiera porqué estoy aquí”

“No sé, no sé, tengo cuatro días sin ver a nadie, no sé de periódico, no sé ni siquiera por qué estoy aquí. Vamos a esperar qué dicen, yo no sé, de verdad”.

Así respondió José Jesús Tapia, uno de los acusados de formar parte de la red de narcotráfico que encabezaba César Emilio Peralta (César el Abusador), al ser abogado por periodistas en la sala de audiencia de la Suprema Corte de Justicia, donde se conocía su extradición a Estados Unidos junto a otros implicados.

“No conozco a nadie, vamos a ver por qué me acusan”, insistió Tapia tras indicar que tiene como oficio ser comerciante. “Yo no he visto periódico hace tres días, me tienen en una celda, yo no sé de qué me acusan”, que lo abordaban.

Mientras que al ser preguntado sobre el tema, el ex pelotero Baltazar Mesa, también involucrado en el caso, aseguró que desconoce lo que está pasando, pero que está dispuesto a ir donde sea para demostrar su inocencia. “Yo voy a donde tenga que ir, no tengo miedo. Yo voy donde sea a demostrar que soy inocente”.

Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aplazaron para el martes 27 de este mes el conocimiento de la solicitud de extradición realizada por Estados Unidos, en contra de los involucrados en el caso, en el que también figura Sergio Gómez Día.

Según trascendió, el aplazamiento se produjo luego de que los abogados de Baltazar Mesa y Gómez Díaz alegaran desconocimiento de las imputaciones en contra de sus defendidos.

La posposición de la audiencia también ocurrió en el caso de Jesús Tapia, a favor del cual se ordenó la asignación de un defensor público, debido a que no cuenta con abogado.