Implicado en muerte de Paula participó en búsqueda de paradero

Luego de presuntamente asesinar a Paula Santana Escalante, de 23 años, Alex Elvin Cruz Díaz (Chuki), de la misma edad, ayudó a sus compañeros de labores en la empresa Integer Holdings Corp a buscar a la víctima y los dirigió hacia la alcantarilla donde fue encontrado el cuerpo semidesnudo y con múltiples signos de tortura.

De acuerdo con el expediente de solicitud de medida de coerción elaborado por el Ministerio Público, el órgano acusatorio señala al seguridad Joaquín Alexander Hidalgo Marte (Alex), de 38 años, como la persona mencionada por los testigos por no haber estado en su puesto de trabajo la noche en que Paula desapareció en la Zona Franca de Las Américas.

El documento también revela que al momento de verificar la hora del ponche de salida de Chuki y Alex, lo hicieron más tarde de lo habitual la madrugada del 21 de febrero.

Evidencia ayuda detención de los imputados

El expediente indica que Chuki olvidó una prenda de vestir manchada de sangre en el transporte de la empresa en la que trabajaban. Esa prenda, precisamente, es la que el imputado había usado el día de la desaparición de Paula.

Un acusado cumplió condena por drogas

Lismeiry Alcántara, hermana de Joaquín Hidalgo, dijo que su hermano cumplió una condena de prisión por delitos relacionados con drogas y, tras salir del centro penitenciario, estaba insertándose a la sociedad.

Narró que su hermano le comentó que no tiene nada que ver con el caso y no habló más del tema con ella porque no vio nada.

Abogado imputados insiste en inocencia

Para el abogado Joan Mateo Medina la investigación ha quedado corta, ya que las cámaras de seguridad de la empresa no funcionan. «Parecería que estamos ante un acto de magia, donde el MP trae a dos jóvenes para cumplir ante la prisión”.