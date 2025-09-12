Imponen 18 meses de prisión preventiva contra todos los señalados de violación grupal de Villa González

A solicitud del Ministerio Público, se creó el precedente para eliminar todas las imágenes de las víctimas de cualquier plataforma



Acogiendo los pedimentos del Ministerio Público, una jueza de Santiago impuso la prisión preventiva por 18 meses, como medida de coerción, contra seis hombres imputados de cometer la violación sexual grupal contra una joven del municipio Villa González y declaró el proceso de tramitación compleja.

Como solicitó el Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente autorizó a las autoridades a encaminar acciones legales, luego de su identificación, contra los supuestos responsables de difundir imágenes de la víctima a través de las redes sociales u otras plataformas digitales.

Por el caso son procesados José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso), Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo), Edwin Manuel Castro Guzmán (el Guaro), Javier Eduardo Núñez Toribio y/o Javier Núñez (Bebé), Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras) y Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere).

La jueza autorizó al Departamento de Informática Forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), de la Policía Nacional, a identificar el IP del teléfono que sirvió de origen para la primera difusión de los audiovisuales que registran la violencia sexual ejercida contra la víctima, así como el usuario de internet.

Además, autoriza a rastrear las páginas web y los dispositivos electrónicos donde todavía se encuentren las imágenes relativas a la violación sexual de la joven. De igual forma, el rastreo y extracción de información de los teléfonos celulares ocupados.

En la audiencia el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Gladisleny Núñez, Melania Bautista y Elvin Ventura.

“Nos encontramos frente a un hecho grave, que lacera a todas las mujeres y a la sociedad y que el Ministerio Público ha encarado y ha iniciado una investigación, en la que, en los siguientes pasos y etapas procesales, demostraremos las pruebas que hemos empezado a recopilar”, dijo Gladisleny Núñez, directora de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santiago.

Recordó que el hecho tiene una connotación mayor por tratarse de un grupo que cometió los delitos imputados, lo cual representa en sí mismo un atentado contra la seguridad sexual de la víctima al encontrarse frente a un número tan elevado de agresores.

La jueza Yerixa Cabral de la Cruz, al escuchar el planteamiento de las partes, resolutó que, valiéndose de los elementos probatorios puestos a su disposición por el Ministerio Público, los hechos relatados en la solicitud de medidas, el testimonio de la víctima y otras pruebas periciales y videográficas advierte que existen elementos que vinculan a todos los imputados.

Además de la prisión, que los imputados deberán cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Mao, en Valverde, el tribunal autorizó la realización del anticipo de pruebas, una herramienta que permitirá recabar el testimonio de la víctima, a fin de evitar su exposición y revictimización.

En la instancia de solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público presenta contra los seis imputados, cargos provisionales por violación a los artículos 265, 266, 309-1 y 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género; así también por transgresión a los artículos 8 y 23 de la Ley 53-07, que contemplan los tipos penales de asociación de malhechores, violencia agravada contra la mujer, violación sexual, reproducción, distribución de imágenes y atentado sexual por medios electrónicos, en perjuicio de la joven víctima.

La investigación de los hechos, ocurridos en marzo de este año, se ha desarrollado con la colaboración de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía (Dicrim), cuyos oficiales participaron en la persecución y posterior arresto de los seis hombres que violaron sexualmente a la víctima indefensa.

La instancia de medidas de coerción establece que los hechos ocurrieron en una residencia de la comunidad La Javilla, del municipio Villa González. La víctima fue llevada a dicho lugar bajo el engaño de que sería trasladada a un centro de salud por el imputado Pérez Toribio y otro hombre que se encuentra prófugo.

La Fiscalía de Santiago identificó e investiga a las personas que se encontraban con la víctima en un establecimiento comercial, ubicado en Palmar Abajo en el citado municipio.

