¡Imponente! Boston gana cuatro de oro en juegos de Nueva York

El músculo del baloncesto sigue siendo fuerte entre los infantes y juveniles de la representación de Lawrence, Massachusetts, (Boston), quienes arrasaron en los Juegos Deportivos Juan Pablo Duarte NY 2025, al conquistar medallas de oro en las cuatro categorías que en que se compitió en los Juegos Juan Pablo Duarte.

Se trata de las categorías de 12, 14, 16 y 18 años de edad, en las que los de Boston se impusieron de manera invicta en la segunda jornada de competencias de los exitosos juegos que iniciaron el pasado viernes.

Cada uno de los cuatro quintetos de Lawrence, Massachusetts, (Boston), representado por la organización “Sueños Basquetball” Sports Educacation, que dirigen los dominicanos José Diloné y Jackeline Marte Diloné y bajo la orientaciones de los coaches Anthony Ventura, Ulianow Luperón y Joel Thimbalanga, cada uno de los equipos terminaron invictos con 6-0, exhibiendo una calidad profunda en este deporte.

Los equipos que fueron víctimas de los de Boston fueron: Washington Heights, (Manhattan); ACDP, (Bronx) y All-Star, (Queens) y New Jersey.

Los Juegos Deportivos Juan Pablo Duarte 2025, avalados por el Gobierno Dominicano, a través del Ministerio de Deportes, que dirige Kelvin Cruz, han demostrado sus grandes pasos, con el talento brillante y equipos en desarrollo que muestran un gran potencial.

Puedes leer: Lo que dijo el Comisionado de MLB sobre una posible expansión

Atletismo

En la jornada del domingo, la disciplina de atletismo abrió sus competencias con más de 100 participantes y cerró después de un largo día de jornada.

En prueba de fondo, carrera de 5 Kilómetros en terreno plano, con la participación de 67 atletas, categoría master masculino, Luis Almonte (La Piraña), del equipo de El Bronx, conquistó el oro, al registrar tiempo oficial 0:20:19.

Dennis Bautista, con tiempo 0:21:23, del equipo de New Jersey, se quedó con la medalla de plata y Víctor Rosa, del equipo de Manhhatan, conquistó el bronce, al quedar en tercer puesto con tiempo oficial de 0:22:22.

En categoría máster Femenina, Ariela Ortiz, del equipo de El Bronx, ganó medalla de oro, al registrar tiempo oficial 0:22:50.

Cristina Rodríguez, del equipo de New Jersey, se quedó con medalla de plata, tras llegar a la meta a los 0:24:55 y Beneranda Ávila, de El Bronx, medalla de bronce, con tiempo 0:25:50.

En la prueba de 400 metros planos femenina, Ambar Fulgencio voló alto, conquistando la medalla de oro. También corrieron infantes y juveniles en las dos ramas, masculino y femenina.