Importante cambio: Samuel Pereyra se despide de Banreservas tras designación en Refidomsa

Samuel Pereyra Rojas, quien fue designado como presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), emitió un mensaje de agradecimiento tras su nombramiento oficial.

Pereyra venía desempeñándose como presidente ejecutivo del Banco de Reservas desde el año 2020, posición desde la cual impulsó importantes transformaciones en la entidad bancaria estatal.

En su mensaje, expresó gratitud a quienes lo acompañaron en su gestión en Banreservas, así como a su familia y al presidente de la República, Luis Abinader, por la confianza depositada en él.

“Quiero compartir con todos ustedes este mensaje, que marca el cierre de un maravilloso ciclo. Gracias de corazón a cada persona que me acompañó, a mi familia por su apoyo incondicional y al presidente @luisabinader por la confianza que siempre ha depositado en mí. Seguiremos trabajando juntos por el desarrollo de nuestra República Dominicana”, manifestó.