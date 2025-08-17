Importante cambio: Samuel Pereyra se despide de Banreservas tras designación en Refidomsa

  • Hoy
Importante cambio: Samuel Pereyra se despide de Banreservas tras designación en Refidomsa

Samuel Pereyra, administrador del Banreservas

Samuel Pereyra Rojas, quien fue designado como presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), emitió un mensaje de agradecimiento tras su nombramiento oficial.

Pereyra venía desempeñándose como presidente ejecutivo del Banco de Reservas desde el año 2020, posición desde la cual impulsó importantes transformaciones en la entidad bancaria estatal.

En su mensaje, expresó gratitud a quienes lo acompañaron en su gestión en Banreservas, así como a su familia y al presidente de la República, Luis Abinader, por la confianza depositada en él.

“Quiero compartir con todos ustedes este mensaje, que marca el cierre de un maravilloso ciclo. Gracias de corazón a cada persona que me acompañó, a mi familia por su apoyo incondicional y al presidente @luisabinader por la confianza que siempre ha depositado en mí. Seguiremos trabajando juntos por el desarrollo de nuestra República Dominicana”, manifestó.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

¿Quién es Samuel Pereyra, nuevo presidente del Consejo de Administración de Refidomsa?
¿Quién es Samuel Pereyra, nuevo presidente del Consejo de Administración de Refidomsa?
17 agosto, 2025
Importante cambio: Samuel Pereyra se despide de Banreservas tras designación en Refidomsa
Importante cambio: Samuel Pereyra se despide de Banreservas tras designación en Refidomsa
17 agosto, 2025
Samuel Pereyra es nombrado presidente del Consejo de Administración de REFIDOMSA
Samuel Pereyra es nombrado presidente del Consejo de Administración de REFIDOMSA
17 agosto, 2025
Indicadores financieros de Banreservas registran el mayor crecimiento de su historia
Indicadores financieros de Banreservas registran el mayor crecimiento de su historia
14 agosto, 2025
Reconocen a Leonardo Aguilera por mejorar calidad laboral en Refidomsa
Reconocen a Leonardo Aguilera por mejorar calidad laboral en Refidomsa
14 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

¡Vistosa y nutrida inauguración! Kelvin Cruz exalta el fervor patrio

¡Vistosa y nutrida inauguración! Kelvin Cruz exalta el fervor patrio

Para ser psiquiatra

Para ser psiquiatra

Equipo voleibol dominicano gana bronce en los Juegos Panam Junior

Equipo voleibol dominicano gana bronce en los Juegos Panam Junior

Las mejores opciones para ver en Netflix este fin de semana

Las mejores opciones para ver en Netflix este fin de semana

Agosto al rojo vivo

Agosto al rojo vivo

Soto llega a 30 jonrones en derrota de Mets

Soto llega a 30 jonrones en derrota de Mets

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo