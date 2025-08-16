Impresionante fortalecimiento del huracán Erin pone a República Dominicana en alerta

  • Xiomara Lara
La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó este sábado que el huracán Erin sigue intensificándose, con vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora, manteniéndose como categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson y desplazándose hacia el oeste a 28 km/h.

Ceballos destacó la rápida evolución del fenómeno, que en menos de 24 horas pasó de tormenta tropical a huracán de categoría 4. «Suficiente combustible en el océano.

Huracan Erin

Por su parte, el analista meteorológico Jean Suriel reportó que los núcleos nubosos del huracán se están desplazando hacia el territorio dominicano, generando ráfagas de viento aisladas en varias provincias.

«De acuerdo con el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes de Miami, Erin pasará cerca del país, a unos 381 km al noreste de Punta Cana, 364 km al noreste de Samaná y 416 km al noreste de Puerto Plata, lo que mantiene la alerta sobre posibles efectos indirectos en la República Dominicana», indicó Suriel en sus redes sociales.

Xiomara Lara

Xiomara Lara

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Máster en Gerencia de Comunicación Corporativa en la Universidad APEC.

