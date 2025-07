Impuesto a las remesas: de una amenaza a un impulso

La firme posición asumida por la República Dominicana, y por otros países con una significativa proporción de su población residiendo en Estados Unidos, frente al impuesto a las remesas, ha comenzado a dar frutos. La propuesta legislativa que cursa en el Congreso estadounidense, la cual inicialmente contemplaba un gravamen del 3.5 % sobre las remesas y que luego fue elevado al 5 %, ha sido modificada por el Senado, reduciendo la tasa al 1 %. Además, se ha establecido que dicho impuesto solo se aplicará a las transacciones en efectivo, quedando exentas las realizadas por vía electrónica.

De este modo, el país no solo percibe que, aunque la piedra no fue removida completamente del camino, se ha vuelto tan ligera que ya no impide el paso, sino que también debe ver en esta coyuntura una oportunidad para profundizar el impulso a las transacciones electrónicas en la recepción de remesas, un canal que ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años.

Aprovechar esta circunstancia permitiría no solo minimizar el uso de envíos en efectivo, sino también reducir los costos asociados a las transferencias. Así lo demuestra, al menos, un informe elaborado con el apoyo del Fondo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para el Desarrollo, el cual concluye que las transacciones electrónicas tienen un costo menor que los envíos realizados en efectivo.

Más allá del beneficio directo para las familias receptoras, las transacciones electrónicas tienen un impacto macroeconómico más amplio, ya que son un vehículo clave para la inclusión financiera. Cuando el receptor de una remesa posee una cuenta electrónica, sea bancaria, de billetera móvil o de una cooperativa de ahorro y crédito, se genera valor añadido tanto para la transferencia como para su ingreso.

Así, el fortalecimiento de las transferencias electrónicas no solo haría más eficiente el mercado de remesas, sino que también ampliaría el acceso financiero y reduciría costos. En definitiva, lo que comenzó como una amenaza puede convertirse en el impulso que necesitamos para crecer.