Impulsan la eficiencia y confiabilidad en centros de datos y telecomunicaciones

Santo Domingo, R.D. – VITALTech celebró la primera edición del VITALTech Summit 2025 en el hotel JW Marriott, salón Península. Este evento educativo reunió a expertos y profesionales del sector para conocer de cerca las últimas tendencias en soluciones de energía y climatización aplicadas a sistemas de misión crítica, tales como centros de datos, telecomunicaciones y operaciones comerciales.

El encuentro tuvo como propósito actualizar a los asistentes en tecnologías clave que mejoran la eficiencia y confiabilidad operativa, presentando soluciones avanzadas como sistemas de enfriamiento para centros de datos, sistemas de energía ininterrumpida (UPS), inversores para telecomunicaciones, energía directa (DC) y centros de datos prefabricados modulares.

Durante la jornada, se desarrollaron conferencias técnicas a cargo de representantes de marcas reconocidas y expertos internacionales del sector. Entre los temas presentados se destacaron: los desafíos para el enfriamiento eficiente de centros de datos, a cargo de César Linares de Vertiv; y la energía confiable para los centros de datos de hoy, presentada por Ricardo Ramírez, también de Vertiv.

Asimismo, Felipe Pinan, de la firma CE+T, abordó la energía alterna segura para las salas de telecomunicaciones; mientras que Claudio Muñoz, de Vitaltech Global, expuso sobre la energía DC para telecomunicaciones. La agenda también incluyó la ponencia de Julián Di Nano, de DCE S.A., quien presentó las ventajas de los centros de datos prefabricados.

Finalmente, Alex Nivar, en representación de VITALTech, compartió el papel de la empresa como aliado estratégico en soluciones tecnológicas para infraestructura crítica.

Estas presentaciones permitieron a los asistentes comprender en profundidad cómo implementar o mejorar infraestructuras clave con soluciones modernas, eficientes y seguras, adaptadas a los desafíos actuales del sector.

El evento contó con una amplia participación de actores claves de las industrias tecnológica, energética y de telecomunicaciones a nivel nacional.

Sobre VITALTech

VITALTech es una empresa dominicana dedicada a la venta, diseño, instalación y soporte técnico de sistemas de infraestructura que soportan aplicaciones tecnológicas de misión crítica, como centros de datos, telecomunicaciones, equipos médicos, sistemas industriales y comerciales.

Su misión es proveer soluciones de infraestructura que garanticen el funcionamiento continuo y eficiente de las aplicaciones tecnológicas vitales de sus clientes, impulsando así la expansión de la era digital.

La cultura de VITALTech se fundamenta en dos grandes pilares: la integridad y la responsabilidad, guiados por valores que definen cada acción de la empresa: pasión por el servicio, innovación, franqueza, trabajo en equipo, honestidad, puntualidad, respeto y una sólida ética empresarial.