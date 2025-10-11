Impulsarán el talento local con nueva plataforma “KFC Music”

KFC República Dominicana lanzó su nueva campaña “KFC Music”, una plataforma que celebra y promueve el talento musical nacional, llevándolo más allá de nuestras fronteras, lo que reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo cultural del país.

A través de esta iniciativa, KFC se convierte en un aliado estratégico de los nuevos exponentes de la música nacional, brindándoles apoyo para proyectarse en escenarios internacionales.

El punto de partida de este tour internacional fue el pasado mes en Costa Rica, y el pasado jueves inició en el país con un evento artístico en el establecimiento The Green Room, del sector Piantini, donde artistas criollos e internacionales como Fineta Records, Deeikel, Kendo, Momento Fireball y Lomiel, presentaron la riqueza y diversidad musical, ante un público local y regional.

Participaron, además, Carlos Álvarez, gerente de mercado de KFC en Costa Rica, entre otros ejecutivos de la República Dominicana y del exterior de esta franquicia mundial.

La gerente de mercadeo KFC, Vanessa González, afirmó que esa multinacional cerró negociación con la misma marca en otros países para recibir al talento internacional en próximos eventos.

“En KFC creemos en el poder transformador de la música y en el enorme potencial de nuestros artistas dominicanos. Con ‘KFC Music’ queremos ser un puente entre el talento local y las oportunidades globales”, expresó.

“KFC Music” no solo impulsa la música, sino que también crea conexiones auténticas entre la marca, los jóvenes y la cultura urbana. La campaña integra presentaciones en vivo, contenido exclusivo en plataformas digitales y colaboraciones con productores y talentos emergentes.

El tour internacional, llamado: Krunch Tour, es apenas el comienzo. En los próximos meses, KFC anunciará nuevas fechas de visitas a otros países y artistas participantes, consolidando esta plataforma como un trampolín para la proyección del talento dominicano.

Con esta iniciativa, KFC demuestra una vez más su interés por ir más allá del sabor, apostando por el desarrollo social y cultural de la República Dominicana.

