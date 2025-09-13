INABIE atiende a 600 estudiantes de 30 escuelas de Jarabacoa y entrega lentes, monturas y medicamentos gratuitos

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) atendió a 600 estudiantes de 30 escuelas de este municipio y los beneficios con la entrega de forma gratuita de lentes, monturas y medicamentos para tratamientos oculares durante una Jornada de Salud Visual, que fue supervisada por su director ejecutivo, Adolfo Pérez.

Durante esta actividad, celebrada en 5 días consecutivos en el centro de estudio Arcadio Antonio Tiburcio Guzmán de este municipio de La Vega, dentro de la Ruta del Bienestar de INABIE, los estudiantes, unos con situaciones oculares y otros de manera preventiva, fueron evaluados por especialistas, y facilitado de manera gratuita lentes y medicamentos a quienes su diagnóstico lo requiere.

Los lentes indicados a estudiantes de las escuelas públicas, en esta y otras jornadas de Salud Visual, así como en su sede, son elaborados en el laboratorio especializado del INABIE.

Al pronunciar unas palabras en esta actividad, el director ejecutivo de INABIE destacó que esta iniciativa forma parte del reforzamiento en su gestión de las acciones de bienestar integral a los estudiantes del sistema público de educación del país, para que adquieran conocimientos con las mejores condiciones y atenciones.

“Tenemos el propósito de continuar reforzando todas las atenciones integrales que se ofrecen a los estudiantes a través de INABIE, durante nuestra gestión”, agregó el servidor público.

Expresó su deseo de brindar atenciones a maestros, personal administrativo y de apoyo en las jornadas de salud realizadas por el INABIE, como se hace con la alimentación, en la medida que el presupuesto destinado para esas acciones de bienestar integral se lo permita.

Valoran como positiva la jornada

La jornada de Salud Visual fue valorada como positiva para el bienestar de los estudiantes y el ahorro de dinero en la consulta, adquisición de monturas lentes y medicamentos de los padres, por la directora del distrito escolar 06-03, María Elizabeth Rosario; el director del centro educativo Arcadio Antonio Tiburcio Guzmán, José Rafael Durán Sánchez y madres de estudiantes.

El licenciado Durán Sánchez la calificó como “histórica”, “ya que nunca se habían hecho otra tan magnitud”, la licenciada Rosario entiende que esta actividad debe ser extendida a todo el territorio nacional por su importancia para la salud visual de los estudiantes, y la madre Masiel Páez destacó el ahorro de dinero de los padres en consultas, así como en adquisición de lentes y medicamentos para que sus hijos pueden ver mejor.

Durante la actividad, el director ejecutivo de INABIE estuvo acompañado por los subdirectores generales de esa entidad: Gilberto Santana y Luis Valdez, así como por el director de Salud y Nutrición, Luis Lizardo, y el encargado del Departamento de Participación y Servicio Estudiantil, Santo Gervacio.