INABIE dice útiles que serán triturados no habían sido tocados porque son ‘cuerpo del delito’

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Víctor Castro, comunicó que la Procuraduría y la Contraloría General de la República tienen un expediente abierto respecto a los miles de útiles escolares que serán triturados.

Castro explicó que la razón por la cual dicha mercancía, que fue comparada en 2012 y que desde 2013 se encuentra en un almacén en el Distrito Industrial Santo Domingo Oeste (DISDO), no había sido tocada es porque es considerada ‘cuerpo del delito’.

«Cuando nosotros llegamos a INABIE, que fue en noviembre de 2021, encontramos un informe donde se decía que la unidad antifraude de la Contraloría General de la República había hecho una auditoría en INABIE, y como consecuencia se dieron cuenta de que esos uniformes habían entrado dañados porque encontraron un informe del señor Claudio Guzmán, entonces encargado de almacén de INABIE, donde decía que esa mercancía no podía ser recibida porque no respondía a la ficha técnica de compra. Sin embargo, después se le dio entrada provisional. Yo no sé lo que es una entrada provisional, porque cuando una mercancía no responde a la ficha técnica, sencillamente no se recibe», aseguró el funcionario.

Continuó: «¿Por qué en cuatro años no resolvimos esta situación? Sencillo, ya se había encaminado una acción ante la Procuraduría General de la República, y esa mercancía era cuerpo del delito. Como era cuerpo del delito, nosotros no podíamos descomisarla ni regalarla».

Víctor Castro agregó que «esta mercancía no sirve ni siquiera para el reciclaje» y que probablemente será triturada el próximo viernes frente a la prensa nacional.

Asimismo, el director de INABIE se refirió a las recientes declaraciones de la exministra de Educación, Josefina Pimentel, quien aclaró que la licitación de esos útiles escolares fue por 40 millones de pesos, y no por los 100 millones mencionados por él.

«La distinguida dama Josefina Pimentel, en su intento de desmentir, lo que hace es ratificar la denuncia que nosotros hemos hecho, de que ella fue quien compró esa mercancía. Ella dice que pagó solo el anticipo y que se resistió a darle entrada porque la mercancía estaba en malas condiciones. Es verdad, lo dice Claudio Guzmán, el encargado de almacén, pero luego recibió instrucciones de recibirla… Yo no estoy acusando a la distinguida dama de que ella sea responsable de eso, sencillamente de que ella emitió la orden de compra, según ella pagó el anticipo y la mercancía se recibió. De anticipo, yo he encontrado libramientos por un total de 40 millones de pesos», expresó.

Las declaraciones de Víctor Castro fueron pronunciadas ayer martes durante una entrevista realizada en el programa televisivo «El Día», transmitido por Telesistema 11.

Inmediatamente, Pimentel negó que durante su gestión en el Ministerio de Educación (Minerd) se hayan aceptado y pagado útiles escolares de mala calidad, contratados mediante licitación pública nacional.

“Nuestra responsabilidad fue abrir la licitación, adjudicarla, recibir las muestras y rechazarlas porque no cumplían con las especificaciones técnicas planteadas”, aseguró la exfuncionaria.

“Yo hice el proceso de licitación, pero no autoricé la recepción definitiva de esos materiales, porque no cumplían con las especificaciones y la calidad requerida”, agregó.

