Inabie sigue en el ojo del huracán por irregularidades en contratos: ¿la entrega de utilería escolar se verá afectada?

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) informó este viernes que «acogerá debidamente las decisiones adoptadas» por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que anulan varias adjudicaciones para comprar uniformes, mochilas y kits escolares tras encontrar «irregularidades» en la contratación hecha por la institución.

Precisó que las anulaciones no afectarán la distribución de la utilería escolar, la cual continuará hasta completar la cobertura total, incluso después del inicio del año escolar 2025-2026, este lunes 25 de agosto.

«El Inabie acordó con suplidores textiles y de calzados validados, acelerar la entrega de la utilería escolar a los estudiantes del sector público nacional que utilizan el uniforme oficial del Ministerio de Educación», se lee en un comunicado de prensa.

«La Dirección Ejecutiva aseguró que su prioridad actual es completar la entregar de la indumentaria a la población escolar que a la fecha no la ha recibido o la ha recibido incompleta a causa de que algunos contratos de los procesos anteriores fueron cancelados por disposición de la Dirección de Contrataciones Públicas», se agregó.

Asimismo, el Inabie señaló que, para cumplir con la meta, ha establecido jornadas extraordinarias de trabajo.

Estatus de entrega

Además, comunicó que, hasta la fecha, ha distribuido más de 986,477 kits escolares en 3,483 centros educativos del país, lo que corresponde al 57 % de la población a beneficiar.

