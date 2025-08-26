La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Josefa Castillo, explicó este lunes que el departamento que habría recibido la denuncia por parte de un vecino sobre el caso de la niña Emailing Coronado, de 7 años quien murió en el sector Los Guandules, Distrito Nacional, a manos, supuestamente, de una tía y la pareja de esta.

«Nosotros no somos receptores de denuncia, esa no es nuestra misionalidad. En la plataforma solo entran casos de niños o niñas de 2 a 5 años; si no son de ese rango, no procesan», afirmó.

La funcionaria reconoció que una colaboradora de esa institución recibió un audio con información sobre la situación de la hoy occisa, pero la notificación no fue formalmente tramitada en el sistema por su edad.

«La persona dijo que iba a tramitarlo a su superiora inmediata; sin embargo, parece ser que esa superiora no lo hizo. Lo que podemos asegurar es que el caso no está en nuestra plataforma», aclaró.

«No está en la plataforma porque la persona final donde llegó la información no pudo tramitarla a nuestras redes de servicio porque en nuestra plataforma solo entran casos de niños o niñas de dos a cinco años, si no entran», añadió.

Castillo reconoció que se debió orientar a los denunciantes hacia las instituciones competentes como el Conani, el Ministerio Público o la Policía Nacional.

Tras darse a conocer que un vecino habría intentado alertar sobre la situación en un l Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAFI) de Los Guandules, pero que su preocupación no fue atendida adecuadamente.

Josefa Castillo explicó que los CAFI no están habilitados para recibir denuncias formales, ya que su función se limita a realizar visitas domiciliarias y brindar orientación familiar bajo cuatro estrategias básicas.

Periodista Edith Febles da nuevos detalles

Luego, de las declaraciones de la directora del INAIPI, la periodista Edith Febles se pronunció este martes indignada sobre el tema.

“En el INAIPI todo el mundo debe de saber cuál es el mecanismo para hacer una denuncia”, indicó.

“Si a alguien se le ocurre hacer esta denuncia no coge para el punto de drogas porque ese no le toca, no coge para el colmadón porque ese no le toca tampoco, no se va a la banca de lotería, usted va a un lugar donde cuidan niños y tienen una vocación de cuidarlos y esa es INAIPI”, añadió.

Cuestionó además a la persona que recibió las denuncias por WhatsApp por no darle la orientación debida.

“Esa persona no fue capaz de decir llámese a la línea VIDA que es el 809-200-1202, llámese al 911 o páseme la denuncia que se la pasamos a CONANI”, argumentó.

Consideró que “eso es un fracaso del Estado dominicano en su rol de proteger a esa niña, 21 días después fue ultimada”.

Las palabras de CONANI sobre el caso

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) lamentó el pasado 18 de agosto la muerte de una niña de 7 años, todavía bajo investigación, tras sufrir maltratos físicos sistemáticos a mano de sus tutores, en el sector Los Guandules.

“Debemos aclarar que, tras una revisión exhaustiva y haciendo las indagaciones en el territorio, confirmamos que la alerta de este caso no fue hecha al CONANI por ninguno de los canales de comunicación establecidos, sino a otra institución. Esto fue corroborado con familiares de la menor fallecida”, expresaron.

En el CONANI, el protocolo al recibir una denuncia es realizar siempre indagatorias y notificar al Ministerio Público. No se piden pruebas para iniciar estos trámites. Nuestra intervención también puede producirse a partir de denuncias recibidas a través de los canales oficiales: la Línea Vida de la Procuraduría General de la República (PGR) (809)-200-1202; el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, nuestras oficinas regionales y municipales, cuyos números telefónicos están disponibles en la página web conani.gob.do, y las redes sociales institucionales.

El CONANI es el órgano rector del Sistema Nacional de Protección y ejecuta las medidas dictadas por el Ministerio Público, no las define. El CONANI actúa como administrador de estas medidas, asegurando que se cumplan, incluyendo el ingreso de los y las menores de edad en situación de vulnerabilidad a los programas de atención residencial, a través de los hogares de paso y las asociaciones sin fines de lucro (ASFL), donde, del 2024 hasta el primer trimestre del 2025, atendimos 1,822 casos, 720 de maltrato infantil, en un abordaje integral que abarca los aspectos psicosociales, educativos y de salud de cada persona acogida.

Reiteramos nuestro firme compromiso con la niñez y la adolescencia. En un país donde persisten altos niveles de violencia infantil, la protección efectiva requiere del esfuerzo conjunto de las instituciones, la ciudadanía y los medios de comunicación. Por ello, exhortamos a la población a no callar ante la sospecha o evidencia de abusos, y a denunciar de inmediato. Solo a través de la denuncia podemos activar los mecanismos de protección que garanticen la seguridad y el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Este caso nos duele profundamente y nos convoca a un trabajo cada vez más articulado con todas las entidades que integran el Sistema Nacional de Protección, las familias y las comunidades.

También leer: Conani asegura no fue alertado sobre vejaciones a la niña que luego murió en Los Guandules

