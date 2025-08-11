INAPA expone en Washington los avances históricos del saneamiento dominicano

INAPA expone en Washington los avances históricos del saneamiento dominicano

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, expondrá este martes 12 de agosto ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) los avances y próximos pasos del saneamiento en la República Dominicana, en el marco del evento “Transformación con Transparencia en el Saneamiento en República Dominicana: De la Estrategia a la Ejecución”, que se celebrará en Washington, D.C.

Durante su intervención, Arnaud destacará los logros institucionales alcanzados por el INAPA, la visión estratégica del Gobierno dominicano liderado por el presidente Luis Abinader, y el impulso del Programa de Saneamiento Universal de Ciudades Costeras y Turísticas, considerado el más ambicioso en la historia del país y el proyecto de saneamiento más significativo del BID en América Latina y el Caribe.

“En cinco años, la República Dominicana pasó de no estar en el radar para proyectos regionales de saneamiento a liderar la conversación técnica y la ejecución en la región. Esto es resultado de visión, liderazgo y seguimiento constante”, afirmó Arnaud, subrayando que desde 2020 la inversión del INAPA ha sido tres veces mayor que en el período anterior, con 2.5 veces más contratos adjudicados.

Entre los casos emblemáticos que presentará figuran:

El saneamiento del Arroyo Gurabo, en Santiago, considerado la obra de mayor impacto social y medioambiental en la historia del país.

El Programa de Saneamiento Universal de Ciudades Costeras y Turísticas, que beneficiará a un millón de personas en Boca Chica, San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey y Bávaro–Punta Cana.

El evento incluirá una mesa redonda sobre el valor añadido del BID frente a la agenda nacional de saneamiento, y presentará operaciones que suman US$920 millones en inversión, beneficiando directamente a más de 250,000 hogares, lo que representa alrededor de un millón de personas. Esto permitirá aumentar la cobertura de saneamiento urbano del 24 % a casi un 40 %2.

Digo