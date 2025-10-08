Inaugura paso peatonal en Jayabo, Salcedo

SALCEDO.- Con la presencia del alcalde Juan Ramón Hernández y dirigentes comunitarios de la sección Jayabo, en este municipio, quedó inaugurado un paso peatonal, el cual fue una de las promesas de campaña del citado ejecutivo municipal y parte del Presupuesto Municipal Participativo (PMP).

Al dirigirse a los presentes, el alcalde expresó su satisfacción por la obra, la cual constituye un paso de avance más hacia la seguridad ciudadana, tema en el que la alcaldía que preside se encuentra trabajando junto a otras autoridades y entidades de la sociedad civil.

Esta obra, según dijo, fue ganada en asamblea del Presupuesto Municipal Participativo, en donde los comunitarios junto a la alcaldía fijaron su visión para que este paso peatonal se construyera. En ese sentido, expresó que hace un mes se comprometió con la misma y hoy es ya una realidad.

Precisó que este paso peatonal fue construido a través del Departamento de Infraestructura de la alcaldía.

De su lado, el líder comunitario, presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos (Asojuvesa) y miembro del Comité de Seguimiento de Salcedo, dijo que esto es un logro tanto de la alcaldía como de la entidad que representa.

Modesto Abreu manifestó que, gracias al esfuerzo de la alcaldía y del Comité de Seguimiento, en los próximos días se continuarán inaugurando otras obras de importancia, mientras que a otras se les está dando el debido seguimiento.

A nombre de la comunidad habló la también dirigente y líder comunitaria, la señora Concepción Camilo de González, quien manifestó su agradecimiento por esta obra que para ellos como comunitarios significa mucho, al tiempo que llamó a los residentes para que cuiden la misma.

En la actividad, además de las personalidades mencionadas, estuvieron presentes los regidores Yina Pantaleón y Román Valentín, así como Gisela Cordero, Enegilda Abud y Ramón Paulino, quien bendijo la obra.

En los próximos días se remozarán otros puentes, iniciando con el de la entrada desde Tenares, en donde, con recursos propios y atendiendo a lo establecido en la Ley 176-07, se continuarán otros importantes trabajos.