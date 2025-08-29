Inauguran el Centro MARE-DR para la conservación de ecosistemas marino-costeros

Bayahíbe, – Con más de tres décadas de experiencia en la conservación marina y costera, la Fundación Dominicana de Estudios Marinos (FUNDEMAR) ha inaugurado Centro de Investigaciones Marinas MARE-DR, dedicado a la memoria de la profesora Idelisa Bonnelly, pionera de la biología marina en el país.

MARE-DR es un centro único en su clase, que consolida una infraestructura de alto nivel con laboratorios especializados que posicionan a la República Dominicana como referente en innovación, restauración y conservación marina en la región del Caribe. El diseño de este centro ubicado en Bayahibe, ha sido concebido por Rita Sellares – CEO de FUNDEMAR, gracias al respaldo del arquitecto Gustavo Padilla, que transformó esa visión en la infraestructura inaugurada.

En representación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el viceministro Carlos Augusto Batista (Áreas Protegidas y Biodiversidad) destaco la relevancia de este nuevo espacio para fortalecer la investigación científica, la restauración de los ecosistemas marinos y la gestión de áreas marinas protegidas.

Los representantes de las entidades donantes, entre ellas Central Romana Corporation, OceanKind, MSC Foundation, RIU Hotels & Resorts, CORDAP y CEPM, destacaron que la creación de MARE-DR fue posible gracias a la cooperación estratégica con FUNDEMAR y al respaldo de una amplia alianza que integra al sector privado, la cooperación internacional y las comunidades locales.

Durante el evento se presentó la trayectoria de FUNDEMAR, que desde sus inicios en 1991 ha impulsado proyectos pioneros de conservación y ciencia aplicada reconocidos a nivel regional: desde la protección de delfines y la reintroducción de manatíes, hasta programas de monitoreo marino-costero y restauración de corales. Asimismo, se rindió homenaje a la profesora Idelisa Bonnelly a cargo de la académica Felicita Heredia, evocando su legado como fundadora de Fundemar, madre de la biología marina en el país y destacando cómo su visión sentó las bases para las ciencias marinas en el país

En esa misma línea, Rita Sellares subrayó que MARE-DR representa la consolidación de ese sueño y, al mismo tiempo, una apuesta al futuro: un espacio al servicio de la investigación, la educación y la innovación, que posiciona a Bayahibe como polo regional de conservación marina y fortalece la colaboración con instituciones académicas y científicas nacionales e internacionales.

El centro también forma parte del Marine Innovation Hub, una plataforma regional que integra los laboratorios de FUNDEMAR y la Fundación Puntacana, con el apoyo de The Nature Conservancy y el financiamiento de OceanKind. Este hub impulsa el uso de tecnologías de vanguardia en investigación, restauración y conservación marina, al tiempo que promueve la creación de capacidades a nivel nacional e internacional, en apoyo a los compromisos nacionales y globales frente al cambio climático y la degradación de los ecosistemas marinos.