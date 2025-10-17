Inauguran Expo-Empaque RD 2025: un evento clave para la industria del empaque y embalaje en la región

Santo Domingo, octubre de 2025. Tras el rotundo éxito de su primera edición 2024, quedó inaugurada Expo-Empaque RD 2025, que se lleva a cabo del 16 al 18 de octubre de 2025 en el Salón K-66 del Centro Sambil Santo Domingo.

Esta innovadora propuesta ha demostrado ser un referente en la industria dominicana del empaque y embalaje, promoviendo el aprendizaje y el intercambio de ideas entre empresas, expertos, líderes, suplidores y otros actores clave del sector.

Expo-Empaque RD 2025 se consolida como el evento más relevante de su tipo en la República Dominicana y la región, y en su segunda edición ofrecerá un espacio único para la interacción entre productores de empaques y empresas que requieren soluciones avanzadas de embalaje. El evento se propone cumplir los siguientes objetivos:

Fomentar el conocimiento sobre innovaciones en el mercado del empaque.

Optimizar procesos y reducir costos.

Explorar nuevos materiales y tecnologías.

Identificar tendencias locales e internacionales.

Presentar soluciones sostenibles para la cadena de empaque y embalaje

“Impulsados por el éxito rotundo de Expo-Empaque RD 2024, que reunió a más de 5,000 visitantes y contó con la participación destacada de líderes de sectores clave como zonas francas, agroindustria, farmacéutica, industria alimentaria y reciclaje, nos complace anunciar la segunda edición de este evento, concebido con un enfoque aún más ambicioso y una proyección ampliada tanto a nivel nacional como internacional”.

Un espacio para el aprendizaje y el networking

El evento también se destaca por su enfoque en el networking, con espacios donde los profesionales podrán intercambiar ideas y fomentar la colaboración. Se espera la participación de gerentes de marca, especialistas en logística y almacén, representantes de la industria gráfica, zonas francas, el sector cosmético, mipymes, y miembros del sector turístico y restaurantes, así como estudiantes y público en general.

El evento culminará el sábado 18 de octubre con una ceremonia de clausura y la entrega del galardón “Innovación empaque”, a partir de las 4:00 p.m., en reconocimiento a los logros y avances más importantes del sector.

Para más información sobre la participación en Expo-Empaque RD 2025, los interesados pueden acceder a través del enlace: www.expoempaquerd.com.