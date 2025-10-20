Inauguran la Semana Internacional de la Poesía con homenaje a grandes poetas de América

  • Hoy
Inauguran la Semana Internacional de la Poesía con homenaje a grandes poetas de América

Con el propósito de fortalecer los lazos culturales a través de la poesía así de promover el diálogo entre literatos internacionales, inició ayer la XIV Semana Internacional de la Poesía 2025 cuya presente edición rendirá homenaje a la escritora Salomé Ureña de Henríquez, y celebrará  el centenario de los autores Ángel González, Rosario Castellanos, Ernesto Cardenal y Roberto Juarroz.

Este evento cultural que además incluirá un homenaje póstumo al poeta y exministro de Cultura dominicano José Rafael Lantigua, ofertará como recintos culturales a colegios, liceos y universidades para el desarrollo de toda una semana de recitales, coloquios y actividades.

Lee más: La poesía en el mundo de hoy

WhatsApp Image 2025 10 20 at 2.41.58 PM

El festival literario también hará un recorrido en lugares del interior del país con una lectura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sede en Santiago.

Hasta el domingo 26 de octubre, los amante de este género literario disfrutaran de la participación de reconocidos poetas entre ellos invitados especiales como: Carlos Aldazábal, Argentina; Esther Ramón, España; José Luis Rivas y Ali Calderón, México; Fabricio Estrada, Hondura; Miguel Ángel Nater, Puerto Rico; Miguel Ángel Zapata y Denisse Vega Farfán, Perú; Wang Tingzhang y Yang Siping, China…

El comité organizador de esta propuesta literaria está compuesto por Mateo Morrison, presidente de la Fundación Espacios Culturales; José Mármol, presidente del festival; Ibeth Guzmán, directora ejecutiva; Bileysi Reyes, coordinadora general y de integrantes literatos colaboradores quienes apuestan en consolidar este evento como el más importante a nivel literario del Caribe. 

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Inauguran la Semana Internacional de la Poesía con homenaje a grandes poetas de América
Inauguran la Semana Internacional de la Poesía con homenaje a grandes poetas de América
20 octubre, 2025
El clima de esta semana del 6 al 10 de octubre en República Dominicana: pronóstico completo y recomendaciones
El clima de esta semana del 6 al 10 de octubre en República Dominicana: pronóstico completo y recomendaciones
6 octubre, 2025
Septiembre 2025: los hechos nacionales e internacionales más impactantes hasta ahora
Septiembre 2025: los hechos nacionales e internacionales más impactantes hasta ahora
14 septiembre, 2025
Precios de los combustibles para la semana del 6 al 12 de septiembre 2025
Precios de los combustibles para la semana del 6 al 12 de septiembre 2025
5 septiembre, 2025
El clima de la semana en República Dominicana: Polvo del Sahara y lluvias dispersas 
El clima de la semana en República Dominicana: Polvo del Sahara y lluvias dispersas 
1 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: Redefiniendo el propósito, claves para construir la vida que deseas

#SinFiltro: Redefiniendo el propósito, claves para construir la vida que deseas

El objetivo del endeudamiento público

El objetivo del endeudamiento público

Derechos humanos soberanía y seguridad nacional

Derechos humanos soberanía y seguridad nacional

República Dominicana y el costo diplomático de un veto innecesario

República Dominicana y el costo diplomático de un veto innecesario

Sargazo en la playa: ¿enemigo turístico o recurso por descubrir?

Sargazo en la playa: ¿enemigo turístico o recurso por descubrir?

Video| El Crok canta en concierto de Jowell y Randy tras ser condenado a cinco años de prisión

Video| El Crok canta en concierto de Jowell y Randy tras ser condenado a cinco años de prisión

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo