Con el propósito de fortalecer los lazos culturales a través de la poesía así de promover el diálogo entre literatos internacionales, inició ayer la XIV Semana Internacional de la Poesía 2025 cuya presente edición rendirá homenaje a la escritora Salomé Ureña de Henríquez, y celebrará el centenario de los autores Ángel González, Rosario Castellanos, Ernesto Cardenal y Roberto Juarroz.

Este evento cultural que además incluirá un homenaje póstumo al poeta y exministro de Cultura dominicano José Rafael Lantigua, ofertará como recintos culturales a colegios, liceos y universidades para el desarrollo de toda una semana de recitales, coloquios y actividades.

El festival literario también hará un recorrido en lugares del interior del país con una lectura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sede en Santiago.

Hasta el domingo 26 de octubre, los amante de este género literario disfrutaran de la participación de reconocidos poetas entre ellos invitados especiales como: Carlos Aldazábal, Argentina; Esther Ramón, España; José Luis Rivas y Ali Calderón, México; Fabricio Estrada, Hondura; Miguel Ángel Nater, Puerto Rico; Miguel Ángel Zapata y Denisse Vega Farfán, Perú; Wang Tingzhang y Yang Siping, China…

El comité organizador de esta propuesta literaria está compuesto por Mateo Morrison, presidente de la Fundación Espacios Culturales; José Mármol, presidente del festival; Ibeth Guzmán, directora ejecutiva; Bileysi Reyes, coordinadora general y de integrantes literatos colaboradores quienes apuestan en consolidar este evento como el más importante a nivel literario del Caribe.