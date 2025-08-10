Inauguran moderna oficina de agrimensura en Dajabón

Con un emotivo acto de apertura, quedó inaugurada este sábado la nueva oficina de Agrimservices, una empresa especializada en servicios de agrimensura y topografía, fundada por el agrimensor Nelson González y la periodista y gestora administrativa Jennifer Jiménez.

La apertura de este espacio representa la materialización de un sueño construido a lo largo de años de trabajo, esfuerzo y perseverancia. Esta oficina es el reflejo de sacrificios, aprendizajes y fe, con la visión clara de brindar un servicio de agrimensura con calidad, eficiencia y responsabilidad”, expresó Jennifer Jiménez durante su discurso.

Por su parte, Nelson González destacó el salto cualitativo que supone esta apertura: “Esta oficina también nace del deseo de elevar nuestros servicios. Hoy contamos con equipos GPS de última generación, lo que nos permite ofrecer respuestas más precisas, rápidas y confiables. Pero más allá de la tecnología, ponemos a disposición del país nuestro compromiso y ética profesional”.

Ambos fundadores agradecieron el respaldo de la provincia Dajabón, así como el apoyo de la familia, amigos, la prensa y de todos los clientes que han confiado en Agrimservices en todo el país para la titulación de sus propiedades.

La nueva oficina de Agrimservices, ubicada en la calle Profesor Emilio Batista, Edificio Morrobel, local L1, no solo ofrecerá servicios de mensuras, deslindes, subdivisiones, tasaciones y asesoría catastral en todo el país, sino que también funcionará como punto de venta de la línea de cuidado de la piel Piel Bonita, marca creada por Jennifer Jiménez.

La inauguración contó con la presencia de autoridades locales, abogados, familiares, clientes, allegados y representantes de los medios de comunicación, quienes fueron testigos del inicio de una nueva etapa para la empresa.

Con esta apertura, Agrimservices reafirma su compromiso de seguir creciendo, innovando y ofreciendo soluciones precisas y confiables para todos sus clientes en la República Dominicana.