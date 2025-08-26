DOT inaugura rehabilitación puente peatonal conduce a playa en Brooklyn

Nueva York. El comisionado del Departamento de Transporte de esta ciudad (DOT-NYC), Ydanis Rodríguez, inauguró recientemente la rehabilitación del puente de madera de más de 122 metros, construido en 1880, que cruza Sheepshead Bay y conecta la avenida Emmons, en Brooklyn.

Decenas de miles de ciudadanos transitan por el mismo mensualmente. Varios oficiales electos participaron en el acto.

«Conectar comunidades es una prioridad para la Administración Adams y el Puente Peatonal cumple precisamente ese objetivo, ya que la obra necesitaba con urgencia un cuidado especial, y juntos, el exasambleísta Cymbrowitz, la comunidad local y del DOT, cumplieron con lo prometido en Sheepshead Bay, Manhattan Beach y todo Brooklyn”, indicó Rodríguez.

La obra a un costo de aproximadamente $1.2 millones de dólares, se había convertido en una prioridad para la comunidad, ya que el puente se deterioró con el paso de los años y las tablas de la plataforma, los pasamanos y los soportes de las barandillas requerían urgentemente ser reemplazados.

Las reparaciones realizadas por carpinteros, electricistas, albañiles, pintores y herreros del DOT, incluyeron: Reemplazo de la plataforma y de las pasarelas; de barandillas y largueros, del soporte vertical del parachoques e instalación de postes verticales.

Asimismo, retirada y repintado de la estructura, desarrollo y reemplazo de la iluminación decorativa a juego en el puente. Las obras se completaron a finales de la primavera de 2025, tras la participación de los propietarios de negocios, residentes locales y funcionarios electos.

Ramón Mercedes

