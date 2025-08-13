El Gobierno de Estados Unidos incautó una mansión de lujo ubicada en territorio dominicano como parte de una operación internacional contra bienes vinculados al presidente venezolano Nicolás Maduro. La acción forma parte de un decomiso de activos valorados en más de 700 millones de dólares, según informó la fiscal general estadounidense Pamela Bondi el 13 de agosto.

Bienes incautados

Entre los activos confiscados se incluyen:

Una mansión en República Dominicana Propiedades en Florida Dos aviones privados

«These assets include two multimillion-dollar jets, multiple homes, a mansion in the Dominican Republic, several million-dollar homes in Florida, a horse farm, nine vehicles, luxury cars, and millions of dollars in jewelry and cash,» she said. «Yet his reign of terror continues… and his organized crime operation continues to function.», precisó Bondi.

La incautación se enmarca dentro de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Maduro, a quien se le acusa de liderar redes de narcotráfico internacional y colaborar con organizaciones criminales como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles.

Además, el Departamento de Justicia elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura, el monto más alto ofrecido en la historia de EE.UU. para un individuo buscado.

Pamela Bondi calificó al régimen de Maduro como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y aseguró que, pese a los golpes financieros, su red criminal sigue operando activamente.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la ubicación exacta de la mansión incautada en República Dominicana ni sobre posibles implicados locales.