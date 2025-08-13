Incautan bienes millonarios de Nicolás Maduro en República Dominicana. Aquí los detalles

Incautan bienes millonarios de Nicolás Maduro en República Dominicana. Aquí los detalles

Fotografía de archivo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Miguel Gutiérrez

El Gobierno de Estados Unidos incautó una mansión de lujo ubicada en territorio dominicano como parte de una operación internacional contra bienes vinculados al presidente venezolano Nicolás Maduro. La acción forma parte de un decomiso de activos valorados en más de 700 millones de dólares, según informó la fiscal general estadounidense Pamela Bondi el 13 de agosto.

Bienes incautados

Entre los activos confiscados se incluyen:

OIP

Una mansión en República Dominicana

Propiedades en Florida

Dos aviones privados

«These assets include two multimillion-dollar jets, multiple homes, a mansion in the Dominican Republic, several million-dollar homes in Florida, a horse farm, nine vehicles, luxury cars, and millions of dollars in jewelry and cash,» she said. «Yet his reign of terror continues… and his organized crime operation continues to function.», precisó Bondi.

La incautación se enmarca dentro de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Maduro, a quien se le acusa de liderar redes de narcotráfico internacional y colaborar con organizaciones criminales como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles.

Además, el Departamento de Justicia elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura, el monto más alto ofrecido en la historia de EE.UU. para un individuo buscado.

Pamela Bondi calificó al régimen de Maduro como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y aseguró que, pese a los golpes financieros, su red criminal sigue operando activamente.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la ubicación exacta de la mansión incautada en República Dominicana ni sobre posibles implicados locales.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

Incautan bienes millonarios de Nicolás Maduro en República Dominicana. Aquí los detalles
Incautan bienes millonarios de Nicolás Maduro en República Dominicana. Aquí los detalles
13 agosto, 2025
Fidel Castro en su natalicio: Las frases más célebres que marcaron su legado
Fidel Castro en su natalicio: Las frases más célebres que marcaron su legado
13 agosto, 2025
Por qué Estados Unidos tiene tanto interés en el pandillero haitiano «Barbecue»
Por qué Estados Unidos tiene tanto interés en el pandillero haitiano «Barbecue»
13 agosto, 2025
¿Hacia dónde va el PRM?
¿Hacia dónde va el PRM?
13 agosto, 2025
Operación Discovery 3.0: dominicanos, entre señalados por estafar US$5 millones a ancianos en EE.UU.
Operación Discovery 3.0: dominicanos, entre señalados por estafar US$5 millones a ancianos en EE.UU.
12 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 12 de agosto de 2025

Edición impresa, martes 12 de agosto de 2025

Periódico Hoy de fiesta por su 44 aniversario

Periódico Hoy de fiesta por su 44 aniversario

Bukele, el Departamento de Estado y la cumbre de diciembre

Bukele, el Departamento de Estado y la cumbre de diciembre

La gracia de vivir

La gracia de vivir

Pesqueira levantó a la Abadina

Pesqueira levantó a la Abadina

Entérate NY: Critican cónsul RD-NY ante Desfile

Entérate NY: Critican cónsul RD-NY ante Desfile

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo