Hamacas empapadas de droga

Hamacas empapadas de droga

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), incautaron nueve hamacas de tela, impregnadas presumiblemente con cocaína, en operativos de inspección conjunta, realizados en el aeropuerto internacional de Las Américas, AILA-JFPG, municipio de Boca Chica, provincia de Santo Domingo.

En una primera intervención, agentes antinarcóticos, apoyados por miembros de otras agencias de seguridad, verificaban las cargas que iban a Madrid, España, cuando una de las unidades caninas alertó de sustancias controladas en el interior de una caja de cartón.

Por instrucciones del fiscal, se procedió a abrir el paquete, encontrando dentro seis (06) hamacas de tela de distintos colores, todas empapadas de un polvo blanco que se presume es cocaína.

“La caja fue enviada por un individuo con supuesto domicilio en la carretera Mella, municipio Santo Domingo Este y la recibiría un hombre, que según el manifiesto, vive en un residencial de Cataluña, España.

WhatsApp Image 2025 09 29 at 9.43.33 AM
hamacas de tela

En la segunda interdicción, se localizó otra caja, con tres (03) hamacas de tela, que fueron enviadas, supuestamente, por una mujer con residencia en San Isidro, a un hombre con domicilio en Heiligeweg, Países Bajos.

Los organismos de seguridad, no descartan que los casos guarden relación por la similitud en el modo de tratar de sacar del país la sustancia.

“Las autoridades, como parte de protocolo de actuación, sometieron las nueve hamacas a una prueba de campo, resultando todas positivas a sustancias controladas (cocaína)”.

El Ministerio Público y la DNCD investigan el frustrado envío de la sustancia a España y Países Bajos, mientras siguen intensificando las labores operativas para enfrentar las redes criminales, que utilizan distintas modalidades para tratar de burlar los controles en las terminales del país, para llevar drogas a Estados Unidos y Europa.

Impactantes imágenes de la última operación del MP y la DNCD: fotos y videos revelados  
Diógenes Tejada

Diógenes Tejada

Publicaciones Relacionadas

Hamacas empapadas de droga
Hamacas empapadas de droga
29 septiembre, 2025
Accidente de tránsito en Las Américas entre un carro y una guagua: detalles aquí
Accidente de tránsito en Las Américas entre un carro y una guagua: detalles aquí
21 agosto, 2025
Impacto a poste eléctrico provoca cierre en túnel de Las Américas; aquí los detalles
Impacto a poste eléctrico provoca cierre en túnel de Las Américas; aquí los detalles
18 agosto, 2025
República Dominicana se convierte en el epicentro de la seguridad en las Américas
República Dominicana se convierte en el epicentro de la seguridad en las Américas
24 junio, 2025
Marcos Pichardo confiado para carrera de autos en Las Américas
Marcos Pichardo confiado para carrera de autos en Las Américas
12 junio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: Sentido común

#SinFiltro: Sentido común

El fracaso de la receta libertaria de Milei

El fracaso de la receta libertaria de Milei

Ministro de Educación ordena investigación por video presuntamente grabado en escuela

Ministro de Educación ordena investigación por video presuntamente grabado en escuela

La película ‘Dead To Rights’ de la masacre de Nanjing representará a China en los Óscar 2026

La película ‘Dead To Rights’ de la masacre de Nanjing representará a China en los Óscar 2026

Líderes sindicales ponderan discurso del presidente Abinader en ONU

Líderes sindicales ponderan discurso del presidente Abinader en ONU

Herencias cruzadas: la historia de los chinos en República Dominicana

Herencias cruzadas: la historia de los chinos en República Dominicana

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo