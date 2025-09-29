Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), incautaron nueve hamacas de tela, impregnadas presumiblemente con cocaína, en operativos de inspección conjunta, realizados en el aeropuerto internacional de Las Américas, AILA-JFPG, municipio de Boca Chica, provincia de Santo Domingo.

En una primera intervención, agentes antinarcóticos, apoyados por miembros de otras agencias de seguridad, verificaban las cargas que iban a Madrid, España, cuando una de las unidades caninas alertó de sustancias controladas en el interior de una caja de cartón.

Por instrucciones del fiscal, se procedió a abrir el paquete, encontrando dentro seis (06) hamacas de tela de distintos colores, todas empapadas de un polvo blanco que se presume es cocaína.

“La caja fue enviada por un individuo con supuesto domicilio en la carretera Mella, municipio Santo Domingo Este y la recibiría un hombre, que según el manifiesto, vive en un residencial de Cataluña, España.

En la segunda interdicción, se localizó otra caja, con tres (03) hamacas de tela, que fueron enviadas, supuestamente, por una mujer con residencia en San Isidro, a un hombre con domicilio en Heiligeweg, Países Bajos.

Los organismos de seguridad, no descartan que los casos guarden relación por la similitud en el modo de tratar de sacar del país la sustancia.

“Las autoridades, como parte de protocolo de actuación, sometieron las nueve hamacas a una prueba de campo, resultando todas positivas a sustancias controladas (cocaína)”.

El Ministerio Público y la DNCD investigan el frustrado envío de la sustancia a España y Países Bajos, mientras siguen intensificando las labores operativas para enfrentar las redes criminales, que utilizan distintas modalidades para tratar de burlar los controles en las terminales del país, para llevar drogas a Estados Unidos y Europa.