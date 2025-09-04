Incendio afecta a embarcaciones en el muelle de Cumayasa, San Pedro de Macorís

Incendio afecta a embarcaciones en el muelle de Cumayasa, San Pedro de Macorís

La Armada Dominicana informó que un velero que se encontraba anclado en el muelle el de Cumayasa, provincia de San Pedro de Macorís, se incendió en la mañana de hoy, y que otro resulto parcialmente afectado.

La embarcación que resultó afectada llevaba el nombre de “Serafín” y de acuerdo a los informes de la Armada, hasta el momento se desconoce el origen del incendio.

Otro velero llamado Mahi Mahi, que se encontraba próximo a la embarcación quemada, resultó parcialmente afectado.

Los bomberos de San Pedro de Macorís intervinieron con varias unidades, evitando que el siniestro se extendiera a otras embarcaciones ancladas en el referido muelle.

La Armada señaló que técnicos de los bomberos y oficiales iniciaron una investigación sobre el origen del desastre.

Hasta el momento se conoce que solo hubo pérdidas materiales, sin lesionados.

Diógenes Tejada

