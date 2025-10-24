Incendio destruye cinco viviendas en Santiago y afecta comercios cercanos

Incendio destruye cinco viviendas en Santiago y afecta comercios cercanos

Un voraz incendio registrado en la madrugada de este viernes redujo a cenizas al menos cinco viviendas y un pequeño almacén en el sector Baracoa, en la parte baja de la ciudad de Santiago, dejando a varias familias a la intemperie y provocando afectaciones en comercios cercanos.

El fuego se inició alrededor de las 3:00 a. m. en la calle García Copley, y se propagó rápidamente debido a que las casas estaban construidas con materiales altamente inflamables, como madera y zinc. Además de las viviendas, se reportaron pérdidas materiales en motocicletas, mercancías del almacén y animales domésticos.

“Salimos corriendo con lo que teníamos puesto. No pudimos sacar nada. Perdimos todo”, relató Sandra Vásquez, una de las afectadas, quien pidió ayuda urgente a las autoridades y a la comunidad.

Aunque no se reportaron heridos ni víctimas mortales, el siniestro generó interrupciones en varios centros comerciales cercanos, que tuvieron que suspender operaciones por precaución ante el humo y escombros.

Las autoridades investigan las causas del incendio, aunque versiones preliminares apuntan a un posible cortocircuito como origen del fuego. El Cuerpo de Bomberos de Santiago logró controlar las llamas tras varias horas de trabajo, pero los daños materiales son considerables.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

Incendio destruye cinco viviendas en Santiago y afecta comercios cercanos
Incendio destruye cinco viviendas en Santiago y afecta comercios cercanos
24 octubre, 2025
Carpinteros y guineas en Jardín Botánico
Carpinteros y guineas en Jardín Botánico
24 octubre, 2025
“Ella pudo ser una abogada”: abuela llora la muerte de su nieta de 4 meses en albergue de Santiago
“Ella pudo ser una abogada”: abuela llora la muerte de su nieta de 4 meses en albergue de Santiago
23 octubre, 2025
Tormenta Melissa: desaparece hombre en aguas crecidas del río Yaque del Norte
Tormenta Melissa: desaparece hombre en aguas crecidas del río Yaque del Norte
23 octubre, 2025
Se entrega el apodado “Japonés”, buscado por doble homicidio en Santiago
Se entrega el apodado “Japonés”, buscado por doble homicidio en Santiago
22 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La Voz del Paciente RD: Cuando la información se confunde, el paciente paga las consecuencias!

La Voz del Paciente RD: Cuando la información se confunde, el paciente paga las consecuencias!

País que gana la década que región podría perder

País que gana la década que región podría perder

Edición impresa, jueves 23 de octubre de 2025

Edición impresa, jueves 23 de octubre de 2025

La historia que se repite con cada tormenta

La historia que se repite con cada tormenta

Tormenta pausa agenda cultural en RD

Tormenta pausa agenda cultural en RD

RD ocupa noveno lugar IA en América Latina

RD ocupa noveno lugar IA en América Latina

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo