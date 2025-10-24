Incendio destruye cinco viviendas en Santiago y afecta comercios cercanos

Un voraz incendio registrado en la madrugada de este viernes redujo a cenizas al menos cinco viviendas y un pequeño almacén en el sector Baracoa, en la parte baja de la ciudad de Santiago, dejando a varias familias a la intemperie y provocando afectaciones en comercios cercanos.

El fuego se inició alrededor de las 3:00 a. m. en la calle García Copley, y se propagó rápidamente debido a que las casas estaban construidas con materiales altamente inflamables, como madera y zinc. Además de las viviendas, se reportaron pérdidas materiales en motocicletas, mercancías del almacén y animales domésticos.

“Salimos corriendo con lo que teníamos puesto. No pudimos sacar nada. Perdimos todo”, relató Sandra Vásquez, una de las afectadas, quien pidió ayuda urgente a las autoridades y a la comunidad.

Aunque no se reportaron heridos ni víctimas mortales, el siniestro generó interrupciones en varios centros comerciales cercanos, que tuvieron que suspender operaciones por precaución ante el humo y escombros.

Las autoridades investigan las causas del incendio, aunque versiones preliminares apuntan a un posible cortocircuito como origen del fuego. El Cuerpo de Bomberos de Santiago logró controlar las llamas tras varias horas de trabajo, pero los daños materiales son considerables.