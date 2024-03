A ocho horas de haber iniciado el incendio en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, en Santo Domingo Norte, la incertudumbre se apodera de los familiares de los privados de libertad de dicho penal, quienes se mantienen en las afueras del recinto con la esperanza de tener buenas nuevas sobre sus parientes.

Isabel de los Santos, ex-pareja de uno de los internos, con quien tiene una hija, dijo que las autoridades no le han dado ningún tipo de informaciones sobre él desde que inició el evento. «Han sacado muchos muertos. Pero ahora, cuando ellos terminen de trabjar, me dijo el comandante, entonces nos avisarán (sobre nuestros familiares)», dijo.

«Él se llama José Manuel Montolio, ‘el Gomero’. Hablé con él ayer cuando le iba a poner un envío (de dinero), y no me he vuelto a comunicar con él. Lo llamo y no coge el celular», añadió de los Santos.

Otra joven, que no se identificó, conversó con periodistas de CDN, canal 37, y visiblemente agustiada, pidió ayuda para dar con su familiar privado de libertad, y a quien le llevó en una funda plástica varios alimentos pero no ha recibido noticia alguna sobre su pariente, desde las 11:00 de la mañana.

Aumentan a 10 los asistidos en Unidad de Quemados y el Ney Arias Lora tras incendio en cárcel La Victoria

Por inhalación de humo, dentro de los pacientes ingresados hay tres miembros del Cuerpo de Bomberos

Aumentó a diez el número de pacientes recibidos en las áreas de Emergencias de la Unidad de Quemados Pearl F. Ort y el Ney Arias Lora, tras un incendio ocurrido este lunes en el centro penitenciario La Victoria.

El doctor Julio Landrón, director general del Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, dijo que de los pacientes recibidos, uno fue llevado sin vida al centro de salud, nueve fueron ingresados por inhalación de humo para fines de observación y de estos, dos presentan quemaduras entre 1 y 2% de superficie corporal.

Entre los pacientes ingresados hay tres miembros del Cuerpo de Bomberos, afectados por inhalación de humo, presentan sintomatología propia al monóxido de carbono, como son, dolor torácico, dificultad respiratoria y cefalea. Ambos están estables.

Tanto los médicos del Ney Arias Lora, como de la Unidad de Quemados, informaron que a los pacientes se les realiza analíticas de control y se encuentran estables. Todos tienen un componente inhalatorio, por lo que son asistidos con los protocolos de rigor en las Emergencias de ambos centros.

«Se les atiende con oxígeno al 100 por ciento (oxigenoterapia) debido al humo y se les realiza sus bases arteriales y radiografías de tórax», explicó el doctor Eddy Bruno, director de la Unidad de Quemados Pearl Fort.

El galeno indicó que si todos estos estudios salen sin problemas, la mayoría de los pacientes podrían ser despachados en las próximas horas.