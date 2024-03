Incendio en La Victoria deja tres reos muertos

Tres reclusos murieron ayer y otros once resultaron afectados, como consecuencia de un incendio ocurrido ayer en la cárcel La Victoria, en Santo Domingo Norte.

La Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó que el siniestro inició cerca de las 11:00 de la mañana, provocado por un corto circuito en varias celdas de la penitenciaría, y que los afectados fueron trasladados a la unidad de quemados del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora.

Las autoridades informaron que los internos, que aún no han sido identificado, fallecieron por inhalación de humo, uno de los cuales murió en el Ney Arias Lora, y los otros dos en el hospital de La Victoria.

Manifestaron que han procedido al traslado de otros internos, a fin de salvaguardar su vida.

En ese sentido, al lugar llegaron autobuses de la Dirección de Prisiones y camiones de la Dirección de Migración, los cuales fueron utilizados para el traslado de cientos de internos, debido a que el incendio destruyó varios de los pabellones que alojan los privados de libertad.

Según informes extraoficiales, la cárcel de La Vega fue uno de los centros a donde fueron trasladados los privados de libertad recluidos en La Victoria

A pesar que gran parte de la cárcel estaba siendo evacuada, cerca de las 8:00 de la noche a La Victoria llegó un autobús con presos que retornaban de audiencias en distintos tribunales.

Incendio está controlado

El jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Frómeta Herasme, informó anoche que el fuego fue controlado y que estaban en labores de recoger escombros.

Al lugar acudieron unidades del Centro de Atención a Emergencias y Seguridad 9.1.1, que ofrecieron los primeros auxilios a los afectados y nueve ambulancias de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) para ayudaron con los traslados a centros médicos. Para sofocar el siniestro, que duró cerca de once horas, fue necesaria la presencia en el recinto de unas diez unidades de los cuerpos de bomberos del Gran Santo Domingo, asistidos por camiones cisternas de la Corporación de Alcantarillados de Santo Domingo (Caasd) y helicópteros, derramando agua en la zona del fuego.

Un cerco militar y policial fue apostado en el perímetro de la Penitenciaría La Victoria, a fin de evitar fin de garantizar la seguridad, ante cualquier situación que pudiera presentarse.

Desesperación de familiares

Desesperados, familiares de los privados en busca de información, por la preocupados de no saber cual era la condición y destino de sus parientes.

“Yo no sé si mi hijo está vivo o muerto. Ahí se habla de que hay muchos muertos y las autoridades no nos dan información”, expresó Helena Mateo, madre de uno que tiene doce años preso en La Victoria.

De su lado, Dominga Cristina Bautista, que también acudió al centro en busca de información de su hijo recluso, dijo que un amigo de su hijo le avisó que no saben nada de él.

“Por favor necesito que alguien me diga algo. A mí me llamaron que no saben nada de mi hijo”, expresó Bautista entre sollozos.