Incendio en vertedero de Bonao; piden declarar la zona en estado de emergencia

Comunitarios de Bonao, en la provincia Monseñor Nouel, solicitaron a las autoridades declarar la localidad en estado de emergencia debido a la humareda que, desde hace varios días, emana del vertedero a cielo abierto.

«Ese es ya un problema del país, y deben dar una respuesta, el Ministerio de Medio Ambiente y la Presidencia de la República con todos los organismos que tiene a su alcance… Yo pienso que debe declararse la provincia Monseñor Nouel, a través del Ministerio de Salud Pública, en estado de emergencia, hasta que este problema no sea resuelto», manifestó uno de los afectados.

Asimismo, el comunitario, cuyo nombre no fue ofrecido, expresó su esperanza de que la petición llegue al presidente Luis Abinader y que este se pronuncie sobre la situación.

«Yo espero que esta información llegue y que el presidente de la República se pronuncie sobre esta situación, dando orden a todos los estamentos para que vengan a auxiliar la provincia de Monseñor Nouel», dijo.

Te puede interesar: Decenas de niños expuesto a foco de contaminación por basura en Villa Linda

Por su parte, Carlos Jiménez Peralta, denunció que el humo del botadero ha provocado problemas de salud en muchos moradores, además de dificultades para conciliar el sueño.

«La comunidad está afectada, en el sentido de que ese humo, día y noche, no deja que la gente ni duerma, porque estamos en una condición que no estamos ni durmiendo en la casa. A las autoridades, que por favor tratemos de resolver esto y que nuevamente no vuelva a pasar lo mismo, que esto se controle», pronunció.

Cabe destacar que entre los sectores afectados por la densa humareda se encuentran Hato Viejo, El Verde, Caribe y el municipio cabecera de Bonao.