Incertidumbre en el Caribe: Kenia advierte sobre el fin de su misión en Haití

La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, liderada por Kenia y respaldada por Estados Unidos, enfrenta un futuro incierto. El presidente keniano, William Ruto, advirtió que el mandato de la misión vencerá en octubre de este año, y pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que guíe una “transición responsable y oportuna”.

La MSS fue aprobada en 2023 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como respuesta a la solicitud del gobierno haitiano, en medio de una escalada de violencia protagonizada por bandas armadas que controlan cerca del 90 % de la capital, Puerto Príncipe, y otras zonas del país.

AME9645. PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 13/05/2025.- Fotografía de archivo del 18 de enero de 2025 de policías kenianos de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS) a su llegada al aeropuerto internacional Toussaint Louverture, en Puerto Príncipe (Haití). Desde junio de 2024, soldados kenianos de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS) en Haití patrullan las zonas controladas por las bandas armadas en Puerto Príncipe, enfrentándose a la violencia constante y a condiciones precarias, en medio de una crisis humanitaria que mantiene al país al borde del colapso. EFE/ Johnson Sabin ARCHIVO Parte de los integrantes de la misión en Haití. EFE

Desde su activación en 2024, la misión ha desplegado cerca de 1,000 efectivos, en su mayoría kenianos, para apoyar a las fuerzas locales en tareas de seguridad.

Sin embargo, los resultados han sido limitados. Según datos de la ONU, Haití registró un aumento del 24 % en los homicidios intencionados durante los primeros seis meses del año, alcanzando un total de 4,026 asesinatos. Además, la violencia ha provocado el desplazamiento interno de más de 1.3 millones de personas.

Durante una reunión bilateral con la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, en el marco de la cumbre entre África y la Comunidad del Caribe (Caricom), Ruto expresó su preocupación por la falta de continuidad en el apoyo internacional y la necesidad de fortalecer los vínculos regionales para enfrentar los desafíos de seguridad global.

La posible retirada de la misión sin una estrategia clara de relevo podría agravar aún más la crisis humanitaria y de gobernabilidad en Haití, donde las instituciones estatales siguen debilitadas y la población vive bajo constante amenaza.