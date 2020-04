¡INCREIBLE! : La naturaleza ha descansado en el marco del coronavirus

Esta expresión la escuche en voz de una muy querida hermana religiosa… Y verdaderamente me hizo pensar en cuanto contenido había en ella.

Veamos;

La contaminación ambiental ha disminuido alrededor de 40% sobre las ciudades chinas, así mismo, en la comunidad de Madrid, España en un 73% solo en esta ciudad. En nuestro país, como sabemos ese tipo de mediciones no se llevan a cabo, pero también debemos estar dentro de algunas de esas magnitudes.

Si, podemos decir, que dadas las diversas prohibiciones producidas durante los dias previos e incluso durante la misma Semana Santa, las playas y los ríos no sufrieron las diversas contaminaciones a la que estaban acostumbradas a pasar durante este tiempo, los diversos envases plásticos, residuos de espaguetis, fritos, pescados y salamis, lanzados a las playas, ríos y montañas no hicieron acto de presencia este año. También hemos podido observar queLas Alcaldías, en conjunto con el sector privado se han unido en un proceso de higienizar, fumigar y desinfestar calles, avenidas y mercados. ¡En hora buena! una importante y brillante tarea, digna de reconocer.

La disminución de personas transitando por nuestras calles han reducido impresionantemente los desperdicios de cascaras de mango, china, guineos, botellas plásticas de agua, fundas de papitas,refresco, papeles y fundas de toda clase.

Hasta los llamados “perros callejeros” se han recogido, tal vez por qué no, encuentran que comer, o quién sabe si están obedeciendo las ordenes gubernamentales, de no salir a las calles, quedarse en casa…?

¡Ahora, es increíble, pero cierto! Es como si la naturaleza necesitaba un Covid-19.Es algo atrevido decirlo, pero es toda una paradoja que a pesar de todo no deja de cuestionarnos.

Verdaderamente, esta realidad de la pandemia del coronavirustambién nos debe hacer caer en cuenta de cómo nosotros, a través de los años, nos hemos constituidos en verdadera pandemia hacia la naturaleza, nuestra casa común.

El papa Francisco en su carta encíclica ≪LAUDATO SI≫≪ALABADO SEAS≫,sobre el cuidado de nuestra CASA COMÚN, en su introducción decía refiriéndose a nuestra casa comúnque San Francisco de Asís llamaba hermana, ≪“Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa de nuestra irresponsabilidad y abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella.

Hemos crecido pensando que “Éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes.Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados,esta nuestra oprimida y devastad tierra, que≪gime y sufre dolores de parto≫ (Romanos 8, 22)≪Olvidamos que nosotros mismos somos tierra.≫(Génesis 2, 7).

Nuestro cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el alimento y su agua nos vivifica y nos restaura, Nada de este mundo nos resulta indiferente”≫

Hace ya más de 50 años, tanto el santo papa Juan XXIII y Paulo VI, así como el papa San Juan Pablo II, trataron esta problemática ecológica como una, crisis de consecuencia dramáticas, debido a una explotación desconsiderada de la naturaleza.

Tenemos que estar claro que ¡tenemos que despertar!La humanidad estaba rezagada en lo esencial. La FAO (La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) (FAO por sus siglas en inglés) advirtió ya en los años 70 sobre la posibilidad de una ≪Catástrofe ecológica≫subrayando la urgencia y la necesidad de un cambio radical en el comportamiento de nosotros los seres humanos, porque en la ruta que vamos se volvería en contra del hombre.

Coincidencialmente y satisfactoriamente estas reflexiones transmitidas a ustedes las desarrolle 3 días antes del día señalado como día mundial de la tierra en el cual hemos descubierto “ que cuando el hombre se esconde se limpia el planeta”.

Ahora estamos ante un momento trascendental y valiosísimo donde, dado la pandemia del coronavirus, nos hemos visto obligados a quedarnos en nuestras casas y debe servirnos para medir y reflexionar sobre todo esto. Tenemos la oportunidad de aprovechar, el tiempo, tal vez para algunos sea la primera vez que, como grupo familiar, se encuentran, durante tanto tiempo, viviendo juntos 24-7.

Dicen que muchos padres y madres han conocido ahora verdaderamente a sus hijos. Han tenido que ser profesores y maestros para ellos, cosa que muchos no hacían. Además algo importante, han descubierto lo mucho que trabaja una madre/esposa en el hogar. ¡Qué bien!…

Padres y Madres, es un momento para trascender, para priorizar y aprovechar el tiempo, para darle paso a lo más importante. Además de ver televisión, jugar, hacer ejercicio, gimnasia, comer, dormir y usar el celular en WhatsApp, etc;

Es ya imprescindible convertirnos en verdaderos actores del destino de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestra patria.

Los cristianos estamos llamados a conformar verdaderas familias cristianas, las pequeñas iglesias, la iglesia doméstica, las pequeñas comunidades de hijos y padres ya que constituye una verdadera gracia divina.

Tenemos que formar familias que verdaderamente honren y glorifiquen al señor.

Sacar tiempo para escuchar la palabra de Dios, meditar, reflexionar y orar. Que nuestros hijos empiecen a hacer el hábito de escuchar y buscar de las escrituras y que puedan quedar fascinados por Jesús.Los cristianos estamos obligados a crear las bases para una nueva visión que definitivamente reactive el desarrollo de un hombre nuevo, conforme a los deseos divinos.

Un hombre nuevo, arrepentido y convertido, es ahora en este momento trascendente de nuestra historia. Este es el llamado que nos ha hecho en varias intervenciones en programas televisivos el DR. Cruz Jiminian, con toda la euforia del que vivió un episodio único, en la vida de cualquier ser humano, la de sentir como Dios le devolvió la vida, después de tener una muerte clínica ante el impacto del coronavirus.

¡CONVERTIOS Y ARREPENTIDOS!

Este es su llamado a todos nosotros.

La sociedad requiere de un nacer de nuevo a los valores del reino de Dios: justicia, paz y amor. La realidad es que estamos ante una prueba de fuego donde se nos obliga a estar confinados entre cuatro paredes, y si no nos hacemos firmes, apoyándonos en Jesucristo, la realidad nos aplasta.

El papa Benedicto XVI nos decía: ≪La fe en la resurrección de Jesús asegura que hay un futuro para cada ser humano. Dios existe, Jesús está vivo≫Estamos ante la Fiesta de Pascua, no nos podemos quedar anclados, como decía el papa Francisco en una actitud de parálisis en Espíritu. Rompamos todos esos esquemas que nos paralizan y destruyen. En medio de las múltiples noticias sobre la pandemia del coronavirus, nosotros los cristianos tenemos la mejor noticia, la del evangelio de nuestro señor Jesucristo.

Tenemos que salir de esta pandemia fortalecido, jugando un papel importantísimo la fe en Jesús resucitado, entendiendo que en ella podemos experimentar la plenitud de vida que transmite el resucitado. Tenemos que cruzar a otra dimensión no nos podemos detener.

La palabra de Dios está gritando sobre todos nosotros:

“Busque los bienes de arriba donde Cristo, sentado a la derecha de Dios; aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra… Porque su vida esta con Cristo escondida en Dios”(colosenses3, 1-4)

• ¡Convirtámonos, arrepintámonos!

• ¡No despreciemos ni rechacemos la gracia la de Dios!

• ¡No retrasemos más la oportunidad de salir del pecado y vivir la alegría, el gozo y la paz del señor!

• ¡No podemos volver a más de lo mismo debemos rehuir al hombre viejo!

Sentimos profundamente lo que estamos pasando. La vida humana está amenazada por la muerte… Pero como nos dice el papa Francisco:

≪Con Dios la vida nunca muere≫

Oremos por el hombre nuevo, de corazón puro y humilde. Oremos para que seamos verdaderamente protectores de la casa común y no unos depredadores. Para que sembremos hermosura y no contaminación.

“Habitemos al amparo del altísimo a la sombra del todopoderoso” (Salmo 91)

Salvador Fiallo Prota.

16 de abril del 2020