Incremento en el uso de internet en República Dominicana: retos en calidad y acceso continúan

La conectividad en la República Dominicana experimentó un incremento de 6.6 puntos porcentuales respecto al año 2022, con un 91% de la población utilizando internet, según revelan los últimos estudios presentados en la reunión del Consejo Consultivo del Observatorio Nacional de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (ONTIC-RD), que tiene su sede en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Esta cifra posiciona al país entre los líderes regionales en este indicador, junto a Chile, Uruguay y Argentina.

La presentación, realizada por el coordinador del ONTIC-RD, Manuel Mendoza, incluyó datos actualizados de tres fuentes clave: la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y la empresa especializada en medición de velocidad de conexión, OOKLA.

Al celebrarse este 17 de mayo el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, Mendoza señaló que, según la encuesta ENHOGAR 2024, en ese período hubo un crecimiento de cerca de 660 mil individuos que empezaron a utilizar internet, muestra del incremento de la demanda de este servicio por la población. “Es la primera vez en que el porcentaje de la población que usa internet supera al porcentaje de la población con habilidades de lectoescritura (91% vs 90.4%)”, dijo.

El auge en el uso de internet también se refleja en los hogares, ya que actualmente 58.3% cuenta con conexión a internet, un salto de 10.5 puntos porcentuales frente al 47.8% registrado en 2022. Este aumento es equivalente a unos 360 mil nuevos hogares conectados, una cifra que, aún deja al país en la posición 11 de América Latina en términos de acceso domiciliario.

Desigualdades en el acceso y calidad

Pese al avance en conectividad móvil y el creciente uso del internet, persisten retos importantes. El Índice de Desarrollo TIC 2024 de la UIT muestra que República Dominicana descendió dos posiciones en el ranking regional, pasando del lugar 8 al 10. Aunque destaca en el uso individual de internet (4to. lugar) y en la cobertura móvil 3G y 4G (3er. lugar), el país se ubica en posiciones rezagadas en indicadores clave como el acceso a internet en los hogares (15vo. lugar), la tenencia de dispositivos móviles (14vo. lugar) y el precio del internet móvil (14vo. lugar).

Además, la tenencia y uso de computadoras ha mostrado una tendencia preocupante, en vista de que solo el 34.8% de la población utiliza una computadora, ya sea de escritorio, portátil o tableta, una ligera disminución frente al 35.2% en 2022. Los datos extraídos de ENHOGAR 2024 revelan que, apenas 20.3% posee alguno de estos equipos, lo que limita significativamente el aprovechamiento de la conectividad disponible.

“Una tendencia negativa a pesar de que la encuesta de 2022 solo consideró edades de 10 años en adelante y la de 2024 a partir de los 5, el resultado de este indicador llama a la reflexión. El porcentaje de individuos que poseen computadora de escritorio, portátil o tableta en 2024 fue de un 20.3% y los que poseen un teléfono celular un 78.6%”, sostuvo el también profesor investigador del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

Calidad de la conexión: móvil mejor que fija

Para el informe fue analizado el tercer estudio del Índice Global de SpeedTest de OOKLA, actualizado al mes de abril de 2025, en el que se registran las pruebas de velocidad de internet que hacen los usuarios del portal speedtest.net de cada país. Las velocidades promedio de descarga y carga desde redes fijas fueron respectivamente 46.21 y 21.78 Mbps, con lo que República Dominicana queda en la posición 109 a nivel mundial y penúltimo país en la región.

“Las velocidades promedio de descarga y carga desde redes móviles no fueron actualizados en esta versión, pero para finales de 2024 estos valores eran respectivamente 45.25 y 12.92 Mbps posicionados en un favorable lugar 66 a nivel mundial”, destacó Mendoza.

Barreras económicas y educativas

El informe del ONTIC-RD identifica al costo de los servicios y equipos como la principal barrera para una mayor inclusión digital. Según la encuesta ENHOGAR, un 35.5% de los hogares sin internet alegan que el servicio es muy caro, mientras que 18.9% señala que los equipos resultan inaccesibles. A esto se suma el bajo nivel educativo y la falta de habilidades digitales, donde un 44.5% de los no usuarios de internet dicen no saber usarlo, y un 43.1% no cuenta con dispositivos para conectarse.

República Dominicana enfrenta además una carga fiscal significativa en el sector, pues tres de cada diez pesos pagados por los usuarios en servicios de telecomunicaciones se destinan a impuestos, una de las tasas más altas de la región. Lo mismo ocurre con la importación de dispositivos tecnológicos, lo que encarece aún más el acceso a las herramientas necesarias para aprovechar internet de forma plena.

Un llamado a políticas públicas integrales

Para el ONTIC-RD, estos hallazgos son una señal de que República Dominicana está avanzando en conectividad, pero necesita fortalecer sus políticas públicas para reducir las brechas de acceso, calidad y uso productivo de las tecnologías. Las tendencias internacionales apuntan a la reducción de impuestos al sector TIC como una medida efectiva para acelerar la inclusión digital y potenciar el desarrollo socioeconómico.

“El crecimiento en el uso de internet representa una oportunidad clave para el país, pero su verdadero impacto dependerá de garantizar que esta conectividad se traduzca en mejor acceso a la educación, el trabajo y los servicios públicos digitales, con énfasis en la equidad y la sostenibilidad”, sostuvo Mendoza durante la presentación.