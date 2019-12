Indagan soldados Chile por abusos sexuales en Haití

Una comisión parlamentaria investigará si militares chilenos que integraban la misión de paz de la ONU en Haití participaron en las presuntas violaciones masivas a mujeres y niñas que sucedieron en el país entre 2004 y 2017, anunció un diputado opositor. “Es fundamental investigar estos abusos a menores que han ocurrido en Haití, lo que corresponde por parte de la Cámara de Diputados es iniciar una comisión investigadora de estos hechos, donde podamos esclarecer si efectivamente hay involucrados de las Fuerzas Armadas”, dijo el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el socialista Jaime Naranjo.

Una reciente investigación publicada en el portal académico The Coversation, de la que se hizo eco The New York Times, denunció un fenómeno generalizado de violaciones a mujeres y niñas haitianas cometidos por soldados de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (Minustah) entre 2004 y 2017, un 20 % de las cuales fueron supuestamente cometidas por soldados chilenos.

Según el informe, los militares abusaron de las mujeres a cambio de dinero y comida y dejaron embarazadas y abandonaron a al menos 265 niños en Haití. Los militares chilenos serían los terceros que más violaciones cometieron, después de los brasileños y uruguayos.