¿Indeciso sobre tu futuro? Estas son las carreras mejor pagadas en República Dominicana

El mercado laboral está atravesando una transformación acelerada, impulsada por la tecnología, la sostenibilidad y la demanda de habilidades altamente especializadas.
De cara al 2025, un análisis conjunto entre Laudex y Forbes República Dominicana revela cuáles serán las carreras con mayor proyección económica y cómo los estudiantes pueden prepararse para aprovechar estas oportunidades.
Carreras que dominarán el futuro
Según el informe, las siguientes áreas liderarán el crecimiento profesional y económico:
|Profesión
|Salario esperado (USD/año)
|Sectores clave
|Ciencia de datos e inteligencia artificial
|$80,000 – $150,000
|Finanzas, salud, comercio electrónico
|Ciberseguridad
|$90,000 – $140,000
|Gobierno, empresas tecnológicas
|Ingeniería ambiental y energías renovables
|$70,000 – $120,000
|Medio ambiente, energía, urbanismo
|Medicina y biotecnología
|$80,000 – $150,000
|Salud, investigación genética
|Diseño y desarrollo de software
|$75,000 – $140,000
|Tecnología, educación, entretenimiento
|Marketing digital y comercio electrónico
|$50,000 – $100,000
|Retail, branding, plataformas digitales
|Ingeniería en robótica y automatización
|$80,000 – $130,000
|Manufactura, salud, industria 4.0
Estrategias para prepararse
Los expertos recomiendan a los estudiantes y jóvenes profesionales:
- Investigar las tendencias globales: Identificar las carreras con mayor demanda internacional.
- Desarrollar habilidades complementarias: Aprender programación, análisis de datos, idiomas y habilidades blandas.
- Elegir universidades reconocidas: Optar por instituciones con programas acreditados y enfoque práctico.
Un mercado competitivo y exigente
El estudio destaca que el éxito profesional en 2025 dependerá no solo de la elección de carrera, sino también de la capacidad de adaptación, la formación continua y el enfoque estratégico. “Las oportunidades están ahí, pero hay que prepararse con visión global y habilidades concretas”, señala el informe de Laudex citado por Forbes República Dominicana.