¿Indeciso sobre tu futuro? Estas son las carreras mejor pagadas en República Dominicana

El mercado laboral está atravesando una transformación acelerada, impulsada por la tecnología, la sostenibilidad y la demanda de habilidades altamente especializadas.

De cara al 2025, un análisis conjunto entre Laudex y Forbes República Dominicana revela cuáles serán las carreras con mayor proyección económica y cómo los estudiantes pueden prepararse para aprovechar estas oportunidades.

Carreras que dominarán el futuro

Según el informe, las siguientes áreas liderarán el crecimiento profesional y económico:

Profesión Salario esperado (USD/año) Sectores clave
Ciencia de datos e inteligencia artificial$80,000 – $150,000Finanzas, salud, comercio electrónico
Ciberseguridad$90,000 – $140,000Gobierno, empresas tecnológicas
Ingeniería ambiental y energías renovables$70,000 – $120,000Medio ambiente, energía, urbanismo
Medicina y biotecnología$80,000 – $150,000Salud, investigación genética
Diseño y desarrollo de software$75,000 – $140,000Tecnología, educación, entretenimiento
Marketing digital y comercio electrónico$50,000 – $100,000Retail, branding, plataformas digitales
Ingeniería en robótica y automatización$80,000 – $130,000Manufactura, salud, industria 4.0

Estrategias para prepararse

Los expertos recomiendan a los estudiantes y jóvenes profesionales:

  • Investigar las tendencias globales: Identificar las carreras con mayor demanda internacional.
  • Desarrollar habilidades complementarias: Aprender programación, análisis de datos, idiomas y habilidades blandas.
  • Elegir universidades reconocidas: Optar por instituciones con programas acreditados y enfoque práctico.

Un mercado competitivo y exigente

El estudio destaca que el éxito profesional en 2025 dependerá no solo de la elección de carrera, sino también de la capacidad de adaptación, la formación continua y el enfoque estratégico. “Las oportunidades están ahí, pero hay que prepararse con visión global y habilidades concretas”, señala el informe de Laudex citado por Forbes República Dominicana.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

