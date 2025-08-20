¿Indeciso sobre tu futuro? Estas son las carreras mejor pagadas en República Dominicana

El mercado laboral está atravesando una transformación acelerada, impulsada por la tecnología, la sostenibilidad y la demanda de habilidades altamente especializadas.

De cara al 2025, un análisis conjunto entre Laudex y Forbes República Dominicana revela cuáles serán las carreras con mayor proyección económica y cómo los estudiantes pueden prepararse para aprovechar estas oportunidades.

Carreras que dominarán el futuro

Según el informe, las siguientes áreas liderarán el crecimiento profesional y económico:

Profesión Salario esperado (USD/año) Sectores clave Ciencia de datos e inteligencia artificial $80,000 – $150,000 Finanzas, salud, comercio electrónico Ciberseguridad $90,000 – $140,000 Gobierno, empresas tecnológicas Ingeniería ambiental y energías renovables $70,000 – $120,000 Medio ambiente, energía, urbanismo Medicina y biotecnología $80,000 – $150,000 Salud, investigación genética Diseño y desarrollo de software $75,000 – $140,000 Tecnología, educación, entretenimiento Marketing digital y comercio electrónico $50,000 – $100,000 Retail, branding, plataformas digitales Ingeniería en robótica y automatización $80,000 – $130,000 Manufactura, salud, industria 4.0

Estrategias para prepararse

Los expertos recomiendan a los estudiantes y jóvenes profesionales:

Investigar las tendencias globales : Identificar las carreras con mayor demanda internacional.

: Identificar las carreras con mayor demanda internacional. Desarrollar habilidades complementarias : Aprender programación, análisis de datos, idiomas y habilidades blandas.

: Aprender programación, análisis de datos, idiomas y habilidades blandas. Elegir universidades reconocidas: Optar por instituciones con programas acreditados y enfoque práctico.

Un mercado competitivo y exigente

El estudio destaca que el éxito profesional en 2025 dependerá no solo de la elección de carrera, sino también de la capacidad de adaptación, la formación continua y el enfoque estratégico. “Las oportunidades están ahí, pero hay que prepararse con visión global y habilidades concretas”, señala el informe de Laudex citado por Forbes República Dominicana.