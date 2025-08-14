Indicadores financieros de Banreservas registran el mayor crecimiento de su historia

Los indicadores financieros alcanzados por el Banco de Reservas en los últimos cincos años colocan la institución financiera en un lugar de liderazgo dentro del sistema financiero nacional, al lograr una cartera de crédito con un crecimiento récord, superior a los RD$296,296 millones, que prácticamente iguala a la que había registrado en toda su historia hasta 2020.

Estos logros han beneficiado a los dominicanos y el desarrollo del país, mediante el impulso del turismo, la construcción, vivienda, producción agrícola e industrial, deportes, recreación, diversas acciones de responsabilidad social y el consumo en general.

Samuel Pereyra

“Nunca este banco había prestado para viviendas de bajo costo en condiciones tan favorables, para que la gente compre sus vehículos y para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Esta gestión está reescribiendo la historia de Banreservas y de todo el sistema financiero dominicano”, subrayó el presidente ejecutivo de la entidad bancaria, Samuel Pereyra, al comentar los logros de su gestión en un documento que resume su paso por la institución financiera.

Explicó que, de esos financiamientos, más de RD$ 229,000 millones se destinaron a las pymes; unos RD$ 78,000 millones para viviendas; RD$ 35,000 millones para adquirir vehículos; y para inversión en turismo RD$131,313 millones, así como otros USD$700 millones otorgados a ese sector, cifras (las del turismo) que superan los recursos concedidos por ese concepto en la década anterior).

“Esta gestión puso el dinero donde realmente importa: en las manos de los dominicanos”, sostuvo el presidente ejecutivo, tras matizar que en estos cinco años Banreservas logró más de 120 premios internacionales de revistas e instituciones especializadas en analizar el sistema financiero en las distintas regiones del mundo.

En cuanto a la captación de remesas, dijo que las cifras actualizadas al cierre de julio de 2025, indican que los dominicanos recibieron por vía del Banco de Reservas más de US$4,961.3 millones, equivalente al 74.30% de lo percibido por todo el sistema financiero nacional.

Con respecto a la capitalización, el banco logró acumular el 64,78% del monto total de su capital actual, aumentado a RD$76,000 millones mediante la Segunda Resolución del Consejo de Directores, celebrada el 11 de junio de 2024. Esta medida fortalece la capacidad de crecimiento del Banco y asegura la estabilidad patrimonial a largo plazo.

Además, Banreservas fue el banco que más tarjetas de crédito y débito ha aprobado a favor de los dominicanos en los últimos cinco años, al tiempo de convertirse durante este período en el principal vehículo para la implementación de programas sociales del gobierno, que beneficiaron alrededor de 5 millones de dominicanos, con el Programa Supérate, Bono Navideño, Bono Madre, entre otros.