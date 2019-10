Indígenas de Ecuador no van a dialogar

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, Jaime Vargas, dijo este domingo a Efe que está cerrado “totalmente el diálogo” con el Gobierno y que solo habrá conversaciones una vez llegue a Quito el multitudinario grupo de aborígenes que se sumó a las protestas contra las medidas gubernamentales. “Hemos cerrado totalmente el diálogo con el Gobierno, no hay diálogo hasta llegar a la ciudad de Quito”, indicó Vargas en momentos en que cientos de indígenas protestan en varias carreteras del país contra la elevación del coste de los combustibles y por otras exigencias. Sin ofrecer detalles, el líder indígena comentó que desde el Gobierno “intentan conversar”, pero que ellos no han contestado y siguen avanzando en su caminata hacia la capital.

Las protestas contra el Gobierno, en las que participaron transportistas y otros colectivos, comenzaron el pasado jueves por la eliminación de los subsidios al diesel y la gasolina conocida como “extra”, la de mayor consumo en el país, en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “Aquí no estamos para negociar a espaldas del pueblo. El pueblo se ha levantado y eso es lo que se va respetar”, apuntó Vargas al reiterar que pretenden seguir avanzando hacia Quito para concentrar en la capital sus protestas contra el Gobierno. Los indígenas prevén un ingreso masivo a Quito el próximo martes para sumarse.

El combustible

Las protestas estallaron el pasado jueves cuando entró en vigor la eliminación del subsidio a los combustibles, que derivó en un alza de 1,85 a 2,39 dólares en la gasolina “extra”, y de 1.03 a 2.27 en la diesel premium. Los transportistas paralizaron completamente sus actividades entre jueves y viernes, cuando anunciaron la suspensión de la medida, que se cumplió de manera parcial este fin de semana.